28 lug 2022 18:14

“ALBA, PIANTALA CON 'STI RITOCCHI, SEMBRI UN VECCHIO TRANS” – LA PARIETTONA, A 61 ANNI SUONATI, PUBBLICA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM FOTO IN CUI SEMBRA UN'ADOLESCENTE E SCATENA L'IRONIA DEI FOLLOWER CHE LA SFOTTONO CON BATTUTACCE AL VETRIOLO – LA REPLICA DI ALBONA: “PER TE VECCHIO E TRANS SONO DUE OFFESE PER ME DUE REALTÀ POETICHE. SEI UN COGLIONE”