“ALESSANDRA NON VOLEVA MORIRE” - IL GRIDO DI DOLORE DI NANNI DELBECCHI CHE, OSPITE DI MARCO LIONI, RACCONTA LA SCOMPARSA DELLA MOGLIE, ALESSANDRA APPIANO: “SONO QUI COME MARITO DI UNA DONNA FANTASTICA CHE PER 25 ANNI È STATA AL MIO FIANCO. ERA SOLARE MA QUELLA LUCE ERA SPARITA. MAI SONO STATO SFIORATO DALL’IDEA CHE NON POTESSE TORNARE ESATTAMENTE QUELLA DI PRIMA” - “NON TUTTI I SUICIDI SONO UGUALI. HA INIZIATO ANCHE UNA TERAPIA FARMACOLOGICA, FINO AL…” – VIDEO

Da “Italia Sì”

"Sono un giornalista ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per venticinque anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita", Nanni Delbecchi è salito sul podio di Italia Sì per raccontare quanto accaduto a sua moglie Alessandra Appiano. Scrittrice, giornalista e autrice televisiva morta suicida il 3 giugno 2018 mentre era ricoverata per depressione all'ospedale Turro San Raffaele di Milano.

"Alessandra era solare ma quella luce era sparita, si era offuscata. Mai sono stato sfiorato dall'idea che lei non potesse tornare esattamente quella di prima. Alessandra non voleva morire. Non tutti i suicidi sono uguali, esistono suicidi che sono gesti di disperazione e di dolore che se non vengono prevenuti e protetti portano le persone che più amano la vita a compiere questo gesto", ha raccontato Delbecchi a Marco Liorni nella puntata in onda sabato 26 ottobre. Un momento difficile iniziato a inizio 2018: "E' stata lei a rendersi conto per prima che la crisi e il momento dell'abbassamento dell'umore era diverso dalle altre volte. Ha iniziato anche una terapia farmacologica, siamo entrati in una sorte di spirale dovuta agli psicofarmaci e agli antidepressivi. Abbiamo cominciato a vagare da uno specialista all'altro, da una terapia all'altra fino al ricovero ospedaliero."

Un ricovero per metterla sicurezza e cercare nuove soluzioni, il 3 giugno 2018 invece Alessandra ha compiuto un gesto estremo: "Alle nove del mattino mi ha inviato un messaggio dall’ospedale dicendomi: 'Ho dormito male, ancora una notte terribile. Non passare prima di mezzogiorno', aveva aggiungo 'baciotti'. Non mi pare l'ultima parola di una persona che quindici minuti dopo si getta da un ottavo piano dopo essere fuggita dalla struttura che la doveva tenere custodita. Raggiunge non vista e non controllata un albergo lontano circa 400 metri. Aveva preso la terapia, chiesto e ottenuto dai dottori il permesso per andare al bar dell’ospedale a prendere un caffè. Un'ora di permesso ma nessuno ha controllato che non fosse rientrata. Dopo la telefonata della Polizia penso a un errore di comunicazione, non vado in albergo ma mi presento in ospedale accolto dallo stupore generale. Sono stato io a comunicare all'ospedale cosa era successo ad Alessandra."

Sul finale Delbecchi, in attesa di risposte giudiziarie su quanto accaduto, ha annunciato: "Stiamo lavorando ad una associazione intitolata ad Alessandra per far vivere Alessandra e per occuparci proprio di questi temi". In studio l'intervento anche dell'amica Rita Dalla Chiesa: “Quando te ne sei andata avevamo un bel gruppo di amiche per salvarti. Non mi hai dato la possibilità di salvarti quella mattina. Nascondeva tutto nella luce, nella sua eleganza, nel sorriso. Lei ha voluto volare", ha concluso il suo intervento commossa.

