Il settimanale OGGI, in edicola da domani, dedica un lungo servizio ai ricordi (e ai voti) dell’esame di maturità dei personaggi noti. «Mi presentai con mezz’ora di ritardo, successe un putiferio e mi cambiarono la materia. Faticai molto e portai a casa un 56/60», racconta Massimo Giletti.

Serena Bortone (60/60) invece scrisse la versione sulla carta carbone e ne mise una copia in bagno: «I miei compagni no la trovarono così andai a recuperarla e la feci volare come un aeroplanino fino in fondo alla classe», racconta a OGGI. Myrta Merlino (46/60) ha rischiato di non essere ammessa causa assenze: «Sono sempre stata una secchiona, tranne che nell’anno della maturità, quando molto spesso preferivo andare al mare invece che a scuola. All’orale ero così abbronzata che dovetti truccarmi col cerone…».

Tiberio Timperi (50/60) copiò il compito dell’odiata matematica dai secchioni della classe: «Fui fortunato, copiai le parti giuste da entrambi e presi più di loro». Bianca Guaccero si preparò con le amiche: «Ci chiudemmo in casa per giorni studiando e mangiando pacchi di biscotti. Studiare mi piaceva tantissimo, presi 82 su 100». «Uscì un tema su Pirandello, su cui ero preparata. E all’orale mi presentai in tacco 12 e un vestito di lino molto sensuale. I professori fecero scena muta…», racconta invece Lory Del Santo. E ancora: Eleonora Daniele (45/60), Amadeus (36/60), Flavio Insinna (56/60) e molti altri ricordi di maturità, su OGGI, in edicola dal 17 giugno.

