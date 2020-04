INQUI-NATI PER MORIRE - C'È UNA RELAZIONE TRA CORONAVIRUS E SMOG? CI SONO STUDI IN QUESTO SENSO E UN'ALTRA PROVA EMPIRICA DEGLI ULTIMISSIMI GIORNI: ORA CHE IN LOMBARDIA È CROLLATO L'INQUINAMENTO DA PM2,5 E PM10, I PAZIENTI CHE SI AMMALANO SONO MENO GRAVI E HANNO MENO BISOGNO DI TERAPIA INTENSIVA. MA CI VORRANNO MESI PER STABILIRE UN EVENTUALE NESSO DI CAUSALITÀ…