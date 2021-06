“AMICA DI SALVATAGGIO” - SU RAIPLAY UN DOCUMENTARIO, DIRETTO DAL MARITO NANNI DELBECCHI, SULLA STORIA DI ALESSANDRA APPIANO - LA SCRITTRICE, GIORNALISTA E AUTRICE TV SI È TOLTA LA VITA A GIUGNO DEL 2018 QUANDO AVEVA 59 ANNI, MENTRE ERA RICOVERATA IN UN OSPEDALE MILANESE PER UNA GRAVE DEPRESSIONE – “IL DOC SI PREFIGGE DI DARE UNA MANO A CHI HA SPERIMENTATO LO STESSO MALE DI VIVERE, RACCONTARE LE DIFFICOLTÀ E LE LACUNE CHE SI AFFRONTANO NELLA CURA DEI DISTURBI DELL'UMORE"

Barbara Visentin per il “Corriere della Sera”

Una vita piena di sogni, traguardi e soddisfazioni, ma una vita passata anche a combattere contro un profondo disagio psichico: Alessandra Appiano, scrittrice, giornalista, autrice televisiva, impegnata attivamente nel volontariato, è scomparsa a giugno del 2018 quando aveva 59 anni, mentre era ricoverata in un ospedale milanese per una grave depressione.

A lei è dedicato il docufilm in onda domani alle 23 su Rai2 e disponibile anche online su RaiPlay, intitolato Amica di salvataggio , stesso nome del romanzo con cui, nel 2003, vinse il Premio Bancarella.

Nel documentario, diretto dal marito Nanni Delbecchi e scritto dallo stesso Delbecchi insieme a Vito Oliva, la storia di Appiano è ripercorsa attraverso le sue parole e quelle degli amici (da Renzo Arbore a Monica Leofreddi, da Diego Dalla Palma a Don Antonio Mazzi), con la voce narrante di Lella Costa. È lei a condurre gli spettatori a casa di Alessandra, tra i suoi spazi e le sue cose, ricostruendo il suo proficuo percorso professionale, la sua energia, ma anche la sua lotta contro depressione e sindrome bipolare, diagnosticate quando era ancora una ragazzina.

Proprio la depressione ha portato Alessandra a togliersi la vita mentre era ricoverata in ospedale: un dolore che ha spinto i suoi cari a creare una fondazione che, così come il documentario, si prefigge di «dare una mano a chi ha sperimentato lo stesso male di vivere, raccontare le difficoltà e le lacune che si affrontano nella cura dei disturbi dell'umore, affinché quello che è capitato ad Alessandra non debba più capitare ad altri», spiega il marito. Intento anche di Rai Documentari e Rai per il sociale nel proporre il documentario in tv, ponendo l'accento sul complesso tema della malattia mentale.

