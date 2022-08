“AMMAZZA CHE BOCCE”! LA RICONOSCETE DAL GENEROSO DECOLLETE? A 58 ANNI HA UN FISICO MOZZAFIATO, DA BAMBINA ERA “UNA MARADONA AL FEMMINILE: ATTACCATURA DEI CAPELLI BASSA, PELOSA COME LA FIGLIA DI FANTOZZI, MASSICCIA COME UN LOTTATORE... I MIEI COMPAGNI DI SCUOLA MI PRENDEVANO IN GIRO: “AMMAZZA CHE BOCCE!”. DI CHI SI TRATTA?

Dal CATALOGO DEI VIVENTI 2007, di Giorgio Dell'Arti e Massimo Parrini (Marsilio)

SABRINA FERILLI

Da bambina ero una Maradona al femminile: attaccatura dei capelli bassa, pelosa come la figlia di Fantozzi, massiccia come un lottatore... un vero disastro. Ricordo che negli anni prima dello sviluppo, il mio pediatra, vero luminare e amico di famiglia, mi consolò con queste parole: “Pensa che i brutti anatroccoli, crescendo, diventano sempre belli, mentre il contrario (cioè che i bambini belli restino belli anche da grandi) non succede altrettanto di frequente»

«Crescendo m’è venuto un seno grosso, pesante, che ancor oggi è fonte di complessi. Non sapevo se stare gobba per nasconderlo o dritta per mostrarlo. Piacevo agli uomini molto più grandi di me – 30, 40, persino 50 anni – ma i miei compagni di scuola mi prendevano in giro (“Ammazza che bocce!”) come se portassi gli occhiali o l’apparecchio ai denti».

