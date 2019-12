“AMO ANCORA MELANIE GRIFFITH” – ANTONIO BANDERAS PARLA A “OGGI” DEL SUO RAPPORTO CON L’EX MOGLIE: “CI SIAMO LASCIATI IN MODO AMICHEVOLE E ABBIAMO UN OTTIMO RAPPORTO. QUANDO SONO A LOS ANGELES CI VEDIAMO SEMPRE” – “COSA DICE LA MIA COMPAGNA? NON LA TURBA. STIAMO INSIEME DA CINQUE ANNI E NEL TEMPO HA SVILUPPATO UNA…”

COPERTINA OGGI 31 DICEMBRE 2019

ANTONIO BANDERAS A «OGGI»: «MELANIE GRIFFITH? SI’, LA AMO ANCORA»

melanie griffith antonio banderas 2

Anticipazione da “Oggi”

In un’intervista al settimanale OGGI (in edicola da venerdì 27 dicembre), Antonio Banderas rivela che quello rimasto per l’ex moglie Melanie Griffith è ben più che affetto: «Melanie è una bravissima attrice e come tale la rispetto. E l’amo ancora. Ci siamo lasciati in modo amichevole e abbiamo un ottimo rapporto. Quando sono a Los Angeles, ci vediamo sempre. Abbiamo deciso di non “seppellire” i 20 anni trascorsi insieme: è rimasta parte della mia famiglia».

nicole kimpel antonio banderas

nicole kimpel antonio banderas 3

Banderas sostiene che questo legame particolare non turbi la sua nuova compagna, Nicole Kimpel: «Stiamo assieme da cinque anni e nel tempo ha sviluppato una grande comprensione… Sposarci? Lei è già mia moglie. Non abbiamo bisogno di un pezzo di carta per averne la conferma, viviamo insieme e questo è sufficiente. Pensiamo che sposarci sia inutile e anche molto costoso».

