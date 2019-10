21 ott 2019 10:31

“ANASTACIA NON HA AFFRONTATO IL CANCRO E UNA DOPPIA OPERAZIONE PER SENTIRSI DIRE CHE HA LE POPPE”- PANARIELLO, MESSO IN CROCE SUI SOCIAL PER LA BATTUTACCIA A ‘TALE E QUALE’, SI SCUSA IN UN VIDEO - “E’ UNA GAFFE IMPERDONABILE. NON ERO PREPARATO ALLA TRASMISSIONE, ALLA PUNTATA E A QUEL PERSONAGGIO IN MANIERA SPECIFICA. NON È LA PRIMA NÉ SARÀ L'ULTIMA GAFFE CHE FARÒ NELLA MIA VITA” – VIDEO