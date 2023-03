15 mar 2023 16:37

“ANASTASIO È UN AMICO DI FAMIGLIA”- LA NIPOTE DEL DUCE, RACHELE MUSSOLINI, CONSIGLIERA COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA, RIVENDICA DI ESSERE STATA LEI A PRESENTARE IL MANAGER CHE SI E’ DIMESSO PER AVER COPIATO IL DISCORSO DI MUSSOLINI DOPO IL DELITTO MATTEOTTI. QUELLO CHE NON DICE E’ CHE LEI E’ MOLTO VICINA A ARIANNA MELONI, SORELLA DELLA PREMIER - CHI HA PROPOSTO ANASTASIO ALLA GUIDA DELLA SOCIETA’ 3-I, IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA? "QUESTO NON LO SO..."