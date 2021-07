“ANNAAAAA!!!??” - LA TATANGELO PUBBLICA UNA FOTO BOMBASTICA IN COSTUME DA BAGNO SU INSTAGRAM E TRA I COMMENTI ENTUSIASTI DEI FOLLOWER SPUNTA ANCHE QUEL MARPIONE DI FRANCESCO RENGA - IL CANTANTE COMMENTA CON UN’ESCLAMAZIONE E LA COLLEGA RISPONDE A SUA VOLTA CON UNA SERIE DI EMOJI…

Da www.ilmessaggero.it

anna tatangelo 3

Anna Tatangelo ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae, in splendida forma, in costume da bagno. Lo scatto non è certamente passato inosservato, scatenando la reazione dei social. Tra i tantissimi commenti è spuntato quello di Francesco Renga, che ha commentato con un’esclamazione a cui Anna ha risposto a sua volta con una serie di emoji. Non è la prima volta che Renga si diverte a commentare le foto di Anna. I due hanno partecipato insieme come giudici al programma All Together Now e sono stati confermati anche per la nuova stagione.

FRANCESCO RENGA COMMENTA LA FOTO DI ANNA TATANGELO anna tatangelo FRANCESCO RENGA ANNA TATANGELO anna tatangelo 1 anna tatangelo francesco renga anna tatangelo 2