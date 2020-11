“ANNI DI LOTTE BUTTATI NEL CESSO” – VIDEO: A “DETTO FATTO” VA IN ONDA UN TUTORIAL PER LE DONNE CHE VOGLIONO ESSERE SEXY AL SUPERMERCATO E I SOCIAL INSORGONO – LA POLE DANCER EMILY ANGELILLO CON UN SOTTOFONDO MUSICALE DA SOFT PORN ANNI SETTANTA SPIEGA COME AFFERRARE IL CARRELLO, ANCHEGGIARE SUI TACCHI TRA UNA CORSIA E L’ALTRA E RACCOGLIERE UN PRODOTTO CHE CADE IN MODO LASCIVO MA “NON VOLGARE” – LO SKETCH SI CONCLUDE CON UN BALLETTO SULLE NOTE DI JENNIFER LOPEZ. EVVIVA IL SERVIZIO PUBBLICO!

Detto Fatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: “anni di lotte buttati nel cesso”

Raniero Jr. De Bortoli per www.trendit.it

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato

Detto Fatto, il programma pomeridiano in onda su Rai 2, ieri ha proposto ai telespettatori un segmento che ha scatenato indignazione e sgomento.

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 7

La conduttrice Bianca Guaccero ha dedicato uno spazio ad un tutorial che consiglia alle donne come fare la spesa in modo più sensuale e intrigante, avvalendosi della collaborazione della pole dancer Emily Angelillo.

La ragazza ha spiegato, passo passo, come una donna dovrebbe comportarsi all’interno di un supermercato, reso alla stregua di una passerella. Il tutorial è molto dettagliato e suggerisce come posizionare le mani per afferrare il manico del carrello, come ancheggiare sui tacchi tra una corsia e l’altra, come prendere un prodotto sulle scansie più alte prestando bene attenzione alla curva lombare per far risaltare i glutei e persino come raccogliere un prodotto a terra, accovacciandosi sulle gambe in modo lascivo. Infine, non poteva mancare il ballo finale insieme al carrello.

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 4

Il web non ha affatto gradito ed è insorto definendo squallido quanto andato in onda; si è scatenata una bufera contro il programma per aver reso la donna un oggetto da vetrina.

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 13

Le mosse provocanti, gli sguardi ammiccanti, le pose lussuriose, quasi innaturali e volutamente forzate e irrealistiche hanno fatto spostare indietro di 50 anni le lancette del tempo per la figura della donna, specie considerando che oggi, 25 novembre, è proprio la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 9 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 6

Ecco alcuni Tweet di feroce critica verso il segmento altamente diseducativo e sessista proposto da Detto Fatto:

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 8 tweet sul tutorial della spesa sexy a detto fatto tweet sul tutorial della spesa sexy a detto fatto 2 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 1 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 12 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 11 tweet sul tutorial della spesa sexy a detto fatto. il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 5 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 3 il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 2