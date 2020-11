17 nov 2020 18:40

“ARCURI? DAGLI AMICI IN PRIVATO È CHIAMATO ‘CIAO, COME STO’” – CERASA A “TAGADÀ” RACCONTA UN ANEDDOTO SUL COMMISSARIO CHE COLLEZIONA FIGURACCE: “SE VIENE SCELTO PER FARE QUALSIASI COSA VUOL DIRE CHE QUALCHE CAPACITÀ PROBABILMENTE CE L’HA, ANCHE SE TENDE A NASCONDERLA MOLTO BENE” – “È STRANO CHE ABBIA IL TEMPO DI ANDARE COSÌ SPESSO A FARE CONFERENZE STAMPA CHE SERVONO A METTERE IN MOSTRA IL PROPRIO NARCISISMO, PIÙ CHE…” – VIDEO