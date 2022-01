“AVETE BLOCCATO I VEGLIONI E POI A ‘CANALE 5’ FANNO I TRENINI” – SUI SOCIAL MONTA LA POLEMICA CONTRO IL “CAPODANNO IN MUSICA” CONDOTTO DA FEDERICA PANICUCCI DAL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI: IL PUBBLICO IN SALA SI È ALZATO E SCATENATO, ED È ADDIRITTURA PARTITO UN TRENINO. E GESTORI DI LOCALI E DJ SI SONO INCAZZATI: “I SACRIFICI SI CHIEDONO SOLO AL POPOLO CHE RISPETTA LE REGOLE” – LA TRASMISSIONE MEDIASET SURCLASSATA DA “L’ANNO CHE VERRÀ” DI AMADEUS (16,7 CONTRO IL 33,3%) – VIDEO

Scia di polemiche per il Capodanno in musica andato in onda su Canale 5 ieri sera dal Teatro Petruzzelli di Bari: mentre discoteche e sale da concerto del Paese sono chiuse per l’aumento dei contagi, il pubblico si è scatenato ballando in piedi al proprio posto ed è partito anche un trenino che ha percorso la platea.

«Avete bloccato i veglioni, niente dj set perché i dj creano assembramenti — scrive un dj in un post —. E poi Canale 5 al Petruzzelli fanno i trenini e ballano come se nulla fosse. Antonio Decaro spero lei abbia una risposta da dare a tutti noi dj perché sinceramente ci sentiamo presi in giro da chi sotto i propri occhi non é in grado di far osservare le leggi».

«Al Petruzzelli teatro stracolmo e trenini a mezzanotte, in barba al COVID-19. Però si sono chiuse discoteche , proibite feste in piazza eventi anche all'aperto... i sacrifici si chiedono solo al popolo che rispetta le regole. L'Italia dei figli e figliastri...VERGOGNA» scrive invece un altro.

Sui social, insomma, tanti i post di cittadini e gestori di locali e luoghi della musica che fanno notare il paradosso: il pubblico in piedi a ballare (sia mentre alcuni cantanti si esibivano sia alla mezzanotte) benché al proprio posto e con la mascherina Ffp2. «Gli artisti in consolle sono pronti a trasformare il Petruzzelli in una grande discoteca», ha annunciato alla mezzanotte la conduttrice Federica Panicucci, versando benzina sul fuoco.

E al brindisi è partito anche un trenino, «come nella miglior tradizione di Capodanno», ha detto la stessa conduttrice, dimenticandosi forse di ordinanze e restrizioni nel resto d'Italia. «Una sola domanda... perché? Oggi muore definitivamente la democrazia», scrivono sconfortati sulla pagina del Demodè club di Modugno, tra i locali costretti a chiudere. Mentre al Petruzzelli si parte col treno.

