“DI AVETRANA NON SI BUTTA VIA NIENTE” – ALDO GRASSO SCETTICO SU “QUI NON È HOLLYWOOD”, LA SERIE DISNEY SULL’OMICIDIO DI SARAH SCAZZI: “È DIFFICILE CAPIRE SE IL REGISTA PIPPO MEZZAPESA HA FATTO UNA RAFFINATA OPERAZIONE METALINGUISTICA, FACENDO IL VERSO AGLI STILEMI DELLA TV DEL POMERIGGIO. OPPURE, È L’ALTRA IPOTESI, QUESTA SCRITTURA CHE SI ALLONTANA MOLTO DAI CANONI CLASSICI DEL TRUE CRIME , CHE NON HA NULLA DI STILISTICAMENTE RILEVANTE, SEGNALA SOLO L’INCAPACITÀ DI PRENDERE LE DISTANZE DAL MAGMA TELEVISIVO…” - VIDEO

<iframe width="400" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z5AmnplXHXU?si=XBYmSDcmOsdiISnG" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

aldo grasso

Di Avetrana non si butta via niente. […] nel 2020 esce da Fandango il libro «Sarah. La ragazza di Avetrana» di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. L’anno dopo, quel libro diventa una docu-serie per Sky Original prodotta da Groenlandia. La stessa casa di produzione ha ora tratto dallo stesso libro «Qui non è Hollywood», una miniserie in quattro puntate per la regia di Pippo Mezzapesa (Disney+).

[…] Ogni puntata privilegia il punto di vista di uno dei principali protagonisti della luttuosa vicenda, quasi a creare un piccolo «effetto Rashomon» (si ha quando diversi testimoni forniscono altrettante versioni dei fatti).

avetrana. qui non e' hollywood

Così, fra ricostruzione dettagliata degli eventi e segni premonitori, Sarah Scazzi, sua cugina Sabrina e i genitori di quest’ultima, Michele Misseri e Cosima Serrano, ripercorrono cronologicamente il misterioso e controverso caso d’omicidio.

Nella scansione dei quattro episodi, la scrittura rimane sempre sospesa fra due poli opposti. È difficile capire se il regista Mezzapesa ha fatto una raffinata operazione metalinguistica, facendo il verso […] agli stilemi della tv del pomeriggio, dove l’interpretazione della tragedia avviene sempre fra dilettantismo ed eccitazione emotiva, dove i personaggi si sfrangiano nella chiacchiera e nel parere degli esperti (per questo, i personaggi sono poco più che abbozzati).

avetrana. qui non e' hollywood.

Oppure, è l’altra ipotesi, questa scrittura che si allontana molto dai canoni classici del true crime , che non ha nulla di stilisticamente rilevante (quanto è vera la scritta che appare su un muro «Qui non è Hollywood»!), segnala solo l’incapacità di prendere le distanze dal magma televisivo, senza avere la forza di riscrivere il dramma per emanciparlo dalla cronaca e restituirci silenziosi e sconvolgenti fantasmi che ci interpretano e lacerano.

avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood. avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood avetrana. qui non e' hollywood