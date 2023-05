28 mag 2023 16:30

“AVEVO IL TERRORE CHE LE MIE FIGLIE FACESSERO LA FINE DEL TOPO IN TRAPPOLA” – GENE GNOCCHI, RESIDENTE A FAENZA, RACCONTA LA NOTTE DELLE ALLUVIONI: IL PENSIERO MIO E DI MIA MOGLIE È ANDATO A DIECI ANNI FA, QUANDO ABBIAMO SCELTO DI COMPRARE QUESTA CASA E NON UN’ALTRA CHE ORA È STATA SPAZZATA VIA DALL’ALLUVIONE. UNA SCELTA INCONSAPEVOLE CHE CI HA CAMBIATO LA VITA” – IL COMICO PUNTA IL DITO SULLA SCARSA CURA DEL TERRITORIO E CHIEDE INTERVENTI STRAORDINARI...