#Cuperlo: "Orsini avrà letto le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana... L'Ucraina è stata invasa e aggredita e il suo popolo ha scelto la via della resistenza. Oggi lavorare per la pace significa sostenere quella resistenza".#cartabianca pic.twitter.com/jcv1Qtml3C — #cartabianca (@Cartabiancarai3) April 5, 2022

https://www.adnkronos.com/orsini-un-bambino-puo-essere-felice-anche-in-una-dittatura-video_4ZiqiEzij66MiuK2H2GPED

Da adnkronos.com

ORSINI

"Io non ragiono in un'ottica politica ma umanitaria: preferisco che i bambini vivano in una dittatura e non muoiano sotto le bombe in nome della democrazia. Un bambino può essere felice anche in una dittatura". E' un passaggio dell'intervento del professor Alessandro Orsini a Cartabianca su Raitre.

ORSINI

Da iltempo.it

Alessandro Orsini torna ancora una volta a Cartabianca nonostante le polemiche delle scorse settimane. Il direttore e fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS è ospite della puntata del 5 aprile del talk show di Bianca Berlinguer che va in onda su Rai3 prende di mira Volodymyr Zelensky: “Zelensky deve darsi una calmata, non può decidere da solo e farci precipitare nella terza guerra mondiale. Politicamente Zelensky è un incapace totale.

ORSINI

Il governo italiano deve rendersi disponibile al riconoscimento del Donbass e della Crimea. Noi dobbiamo insegnare ai giovani a lottare per la libertà di pensiero. Stiamo vivendo un’ondata di maccartismo, non si può riflettere sulle origini della guerra. Io sono qui e non arretro”. Orsini risponde poi alle solite e note accuse: "Quando mi si dice che sono filo-Putin sono solo vili calunnie. Io nel 2017 pubblicavo sul mio sito articoli intitolati 'Tutti gli omicidi di Putin'".

Nel corso del programma è intervenuto anche Gianni Cuperlo, membro del Partito Democratico e della Direzione Nazionale dei dem: "Orsini avrà letto le lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana... L'Ucraina è stata invasa e aggredita e il suo popolo ha scelto la via della resistenza. Oggi lavorare per la pace significa sostenere quella resistenza”.

GIANNI CUPERLO

orsini