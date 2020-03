“BARBARA LO DICIAMO CHE SIAMO STATI A LETTO INSIEME?” – FABIO TESTI TENTA DI METTERE IN IMBARAZZO LA PRESENTATRICE, CHE NON SI FA PRENDERE ALLA SPROVVISTA: “E' PASSATA LA MEZZANOTTE QUINDI POSSIAMO DIRLO. SIAMO STATI A LETTO INSIEME VISTO CHE ERA MIO MARITO QUANDO ABBIAMO REGISTRATO 'LA DOTTORESSA GIÒ'. ERAVAMO VICINI QUANDO SENTO CHE GLI VIBRA LA MUTANDA E…” - VIDEO

Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

barbara d'urso e fabio testi 4

Barbara D'Urso choc: «io e Fabio Testi a letto insieme... gli vibrava la mutanda». Dopo una prima parte dedicata all'emergenza coronavirus torna a Live non è la D'urso anche il gossip e un po' di leggerezza. Complici gli ultimi esclusi della casa del Grande Fratello Vip 2020.

barbara d'urso 2

Ospiti a Live non è la D'urso nella puntata di domenica 29 marzo gli ultimi eliminati del Grande Fratello Vip 2020: Valeria Marini, Fernanda Lessa e Fabio Testi. Tutti rigorosamente in collegamento per rispettare le norme del DPCM per il contenimento del contagio da coronavirus, hanno fatto cambiare registro alla trasmissione alleggerendolo un po'. Con Fabio testi, in particolare è andato in scena un siparietto piuttosto divertente.

fabio testi

Testi pensando di mettere in imbarazzo la D'Urso, ovviamente in modo estremamente scherzoso butta lì : «Barbara lo diciamo che siamo stati a letto insieme?». La padrona di casa non solo non si è fatta cogliere di sorpresa ma ha fatto una delle sue rivelazioni choc: «E' passata la mezzanotte quindi possiamo dilo. non solo io Fabio siamo stati a letto insieme, visto che era mio marito quando abbiamo registrato la Dottoressa Giò nel '94, ma è successo anche un'altra cosa.

barbara d'urso e fabio testi 5

Mentre eravamo a letto, vicini vicini all'improvvisdo sento vibrare fortemente la mutanda di Fabio Testi. Vibrava, vibrava, ma lo sapete perchè? Aveva messo la vibrazione sul telefonino e per non lasciarlo sul comodino in scena lo ha nascosto lì».

barbara d'urso 1 barbara d'urso e fabio testi 3 barbara d'urso e fabio testi 1