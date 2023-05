IL CAZZIATONE DI MONICA GIANDOTTI A BARBARA GUBELLINI AD AGORA

Marco Zonetti per Dagospia

Mentre il centro di Faenza è invaso dall'acqua alta, e le autorità invitano i cittadini a restare in casa o a rifugiarsi ai piani alti, ad Agorà arriva un "cazziatone" in diretta all'inviata sul posto Barbara Gubellini da parte della conduttrice Monica Giandotti.

I fatti: Gubellini si collega con lo studio e confessa, in tono esultante: "Guarda, Monica, sono stata l'unica dell'albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe."

Quindi procede a illustrare per filo e per segno la modalità di fuga: "Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta."

Giandotti a quel punto interviene e, dallo studio, sentenzia: "Non si può fare, Barbara!"

Ma l'inviata, imperterrita: "Non si può fare, lo so. Però era un garage al piano terra, non era seminterrato." Poi, continuando ad attraversare le strade invase dall'acqua, aggiunge in tono liberatorio: "E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità".

Giandotti lascia parlare Gubellini, poi tornando in studio, un po' balbettante all'inizio, precisa: "Però, dobbiamo ricordare, perché se no... noi facciamo servizio pubblico però noi siamo sul campo e diamo informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l'appello dei sindaci... così che insomma non si sia ambigui su questa cosa... è di - alzando la voce - restare a casa! E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare... la bellezza di uscire". Concludendo poi, in tono perentorio: "Barbara, in situazioni di emergenza si fa quello che dicono i sindaci!".

Gubellini prova a replicare "Lo so, però lo stavamo documentando, mi dispiaceva di...", cercando peraltro di non cadere nell'acqua mentre attraversa la città allagata, ma Giandotti non sente ragioni e tronca la comunicazione dando la linea all'inviato a Reykiavik. Cattive acque ad Agorà, è proprio il caso di dire.

