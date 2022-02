Ivan Rota e il canterino Sor Rotella per Dagospia

“Beccati sta vittoria Ciccia” ecco cosa ha detto Delia Duran a Soleil Sorge dopo essere stata la preferita dal pubblico (e giá in televoto per essere l finalista). Questa vittoria potrebbe far pensare che gli italiani sono impazziti, ma questo voto é frutto dei fan club di gran parte dei gieffini eliminati che hanno odiato Soleil. Questo é stato rivelato da Adriana Volpe e poi Alfonso Signorini ha detto: ”nel televoto i vostri fanclub si sono scatenati ragazzi. Si sono a volte anche alleati formando gruppi, pro o contro una candidatura. A questo proposito voglio farvi vedere una cosa curiosa, un post che è stato molto cliccato.

Un’ex gieffina ha detto ‘salviamo Delia, se lo merita’. Sto parlando di Clarissa Selassié”. Anche se i fan della peggiore delle tre sorelle non possono aver determinato la vittoria dell’ invasata Duran che ha lanciato la fede di (finto) matrimonio? Dopo la chimica artistica, l’immunazione spirituale (come dice lei)…

E poi sarebbe giunto il tempo di spiegare cosa significa veramente amore libero. Basterebbe pensare alla cultura hippy e a Woodstock: ognuno, anche in una coppia, poteva andare a letto con chi voleva. Quello tra Delia Duran e Alex Belli non lo é: lei dice che ci deve essere complicità . Per questo ha preso male la relazione del marito (che marito non è) con la Sorge.

La spiegazione é che a Delia piacciono le donne (ammesso che sia vero) e Alex deve esserci sempre in questi triangoli,ma lui non puó esimersi dal coinvolgerla. In pratica, il poveretto é lui. Per “ambientare” in prima serata un teatrino dove adesso la Duran viene fatta passare come paladina delle tematiche LGBT ci vorrebbe più precisione. Non é una questione morale, ma etica. Solo Baru e Soleil lo hanno capito…

Neanche in un film demenziale. Delia Duran al GF Vip si nasconde spesso nell’armadio e Manila Nazzaro gliene ha chiesto il motivo. Manila dopo averlo saputo é andata a svelarlo a Davide e Katia Ricciarelli: “Sì sono andata da lei e le ho detto ‘Delia tu devi aiutarmi a svelare un mistero che c’è dentro questa casa del GF Vip. Siccome tutti mi chiedono, anche in confessionale me l’hanno chiesto.

Cosa nascondi nell’armadio? Una lettera? Una cosa strana? Vogliamo dirlo a tutto il mondo cosa fai dentro l’armadio? Che c’è di strano dentro? Lei mi ha subito detto che avrei potuto controllare. Poi mi fa ‘veramente non nascondo nulla, solo che io mi metto i copri capezzoli,li uso sempre e siccome il bagno è spesso occupato li metto nell’armadio”. E poi se la prende con Soleil dicendo che non é un’amica e dice (non chiaramente riferito a lei) dopo aver perso due denti : “C’è un agguato nei miei confronti da qualche giorno. Fammi toccare ferro che qui c’è gente che mi sta veramente a portare…” Da squalifica. Tra lei e Soleil è ora guerra aperta.

Veleni da Sanremo. Gennaro Marchese, uno dei truccatori italiani più famosi, stava partendo per andare al Festival per a truccare (Donatella) Rettore quando è stato raggiunto da una telefonata: era stata sostituito per questioni di budget. La cantante non ha mosso un dito e lui si è parecchio incazzato in quanto i due sono amici e lavorano insieme da decenni. Tra i due è finita la “chimica” ( come il titolo della canzone che Rettore canta in duetto con Dito nella piaga).

Balletto di Gemma Galgani a Uomini e Donne: lei vestita di rosso si agita su un tavolo da biliardo, una visione surreale. Queste le parole di Tina Cipollari: “Cerca di calmarti perché io ti trovo ridicola”. Ma non finisce qui, Tina gira il coltello nella piaga e con il suo sarcasmo pungente rincara la dose: “Immaginate una una sala giochi così, chiuderebbe subito il locale. Gemma ti rendi conto?”.

Giacomo Urtis a Verissimo ha ribadito di essere stato innamorato di Fabrizio Corona con parole molto dolci. ha commentato quanto detto dall’amico speciale. Su Instagram Corona ha scritto: “Volo. A volte bisogna ascoltare al posto di guardare e basta. Le sono sono parole profonde“. L’ agente tuttora molto attivo ha anche pubblicato una foto di Giacomo Urtis a casa sua, Che amore sia.

Soleil Sorge dopo il GF Vip in giuria a La pupa e il secchione condotto da Barbara D’Urso? Pare di sì, ma c’è un problema . Soleil é uno dei personaggi di punta di questa edizione hard del Grande Fratello Vip e su di lei ha messo gli occhi un grande regista. Piccolo aiutino: allacciate le cinture…

Gianmaria Antinolfi ha lasciato di sua sponte il GF Vip perché il lavoro lo chiama. Deve andare a Parigi e porterà con lui la nuova fidanzata Federica Salemme conosciuta nella casa. Alla notizia, Katia Ricciarelli ha detto al ragazzo:” Non buttarti dalla Tour Eiffel”. A proposito della soprano, la lasciato intendere che fuori dalla casa l’aspetta un uomo. Che sia Pippo Baudo?

Chi la fa, l’aspetti. Lulù Selassié, dopo l’uscita del suo amore Manuel Bortuzzo, frigna perché si sente isolata e se la prende soprattutto con Sophie Codegoni che non ritiene più un’amica in quanto passa troppo tempo con Soleil Sorge. Forse la fintissima primcipessa non ricorda che, grazie a lei, Soleil aveva ricevuto lo stesso trattamento. E vedere Bortuzzo che esulta per la vittoria della Duran non é stato un bello spettacolo.

Venerdì 5 febbraio alla Art & LuxuryPrivate Gallery a Milano si terrà l’inaugurazione della mostra “Endless in Milano”, personale dell’artista inglese Endless curata da Pasquale Lettieri ed organizzata dalla Cris Contini Contemporary. Madrina d’eccezione: Daniela Javarone. Dopo essere stato protagonista con la mostra “The Queen & Culture” e “Beyond Vesuvius” nel 2021, Endless torna in Italia esponendo le sue opere in uno degli spazi più esclusivi del capoluogo lombardo.

L’attore e regista Sergio Rubini e il leggendario autore della fotografia Dante Spinotti riceveranno il premio “L.A., Italia Excellence Award” domenica 20 marzo all’Hollywood Chinese Theater nella serata inaugurale del Los Angeles, Italia - Fashion and Film Arts Festival (20-26 marzo) promosso con il MiC (Dg Cinema) e Intesa Sanpaolo.La 17esima dell’happening tricolore alla vigilia della notte degli Oscars, presieduta quest’anno dall’attore italoamericano Robert Davi, vivrà nella stessa serata l’emozione dell’anteprima USA del film ‘’I fratelli de Filippo'’. Il tributo di Rubini alla celebre famiglia di artisti partenopei (Eduardo, Peppino e Titina De Filippo) realizzato per la Rai dalla Pepito con RS Produzioni.

