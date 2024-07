“O BELÉN CIAO, BLASI CIAO, UNA MATTINA LUI SI È SVEGLIATO E SE L’È TOLTE DAI COGLION” – LO SHOW DI PIO E AMEDEO ALLA FESTA ORGANIZZATA DA PUBLITALIA 80 VIENE STRONCATO DA ALDO GRASSO: "LA PRESA IN GIRO DI PERSONE CHE NON LAVORANO PIU' IN MEDIASET: ELEGANZA VUOLE CHE SE LICENZI QUALCUNO, POI NON INFIERISCI” – “I DUE COMICI HANNO RIPERCORSO L’OPERATO DELL’ATTUALE AD, PIER SILVIO BERLUSCONI. SAREBBE INTERESSANTE SAPERE SE NE FOSSE A CONOSCENZA E SE AVESSE APPROVATO LA CANZONATURA” – VIDEO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” - Estratti

pio e amedeo festa publitalia

«Una mattina, lui si è svegliato, o Belén ciao, Blasi ciao, D’Urso ciao ciao ciao, una mattina lui si è svegliato e se l’è tolte dai cogl**n». Alla festa organizzata da Publitalia 80, concessionaria pubblicitaria di Mediaset, per la presentazione dei palinsesti che verranno svelati domani alla stampa, Pio e Amedeo si sono esibiti in una versione rivisitata del canto della Resistenza italiana.

Conosciamo bene la comicità di Pio e Amedeo, fondata com’è sulla scorrettezza, sull’esagerazione, sulla villania: vogliono rappresentare l’espressione del populismo più becero. Nei loro programmi questa comicità è dichiarata e in qualche modo bilanciata dal format. Qui, invece, andavano a ruota libera per una di quelle goliardate che sollevano la noia delle convention aziendali. Ma c’è sempre qualcuno che filma e mette in rete, su YouTube, senza rete protettiva.

aldo grasso

La comicità di grana grossa della canzoncina non sta certo nell’irrisione di «Bella ciao» ma nella presa in giro, in un contesto aziendale, di persone che non lavorano più per Mediaset: eleganza vuole che se licenzi qualcuno poi non infierisci.

Non contenti Pio e Amedeo hanno proseguito: «Tutta la gente fra un po’ diranno che c’è più fi** su Rai3», quasi a rimpiangere la tv del fondatore. L’allusione è rafforzata da altri nomi: «Non ci saranno più la Carfagna (l’on. Mara Carfagna?), oh Mara ciao, Minetti ciao, Aida ciao ciao, ciao». Mancava solo l’accenno alle olgettine. Finale intellettuale: «L’intellighenzia ci ha inculcato il culto della libertà».

pio e amedeo pier silvio berlusconi

Pugno chiuso, Pier Silvio ritratto come fosse Che Guevara, clima da festa finita: «L’intellighenzia ci ha incul*** in nome della libertà». Con la loro ironia, Pio e Amedeo hanno ripercorso l’operato dell’attuale amministratore delegato. Sarebbe interessante sapere se ne fosse a conoscenza e se avesse approvato la canzonatura. Intanto, gli agenti Publitalia ridevano di gusto.

