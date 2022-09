“BELEN NON C’ENTRAVA NULLA CON LA MIA VITA” – ANTONINO SPINALBESE NON FA IN TEMPO A METTERE PIEDE NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” CHE LANCIA UNA PRIMA STOCCATA ALL’EX, TORNATA TRA LE BRACCIA DI STEFANO DE MARTINO: “È STATO UN INCONTRO FATALE. ABBIAMO CERCATO DI PENSARE SOLO A NOSTRA FIGLIA” – CERTO È CHE SE NON ERA PER LA STORIA CON LA SHOWGIRL (PER MANCANZA DI SCIÒ) NON AVREBBE MAI MESSO PIEDE NEL REALITY… VIDEO

Novella Toloni per www.ilgiornale.it

antonino spinalbese belen

Il nome di Belen non è mai uscito dalla sua bocca. Eppure Antonino Spinalbese della sua ex fidanzata ne ha parlato eccome, entrando nella Casa del Grande fratello vip da concorrente. L'hair stylist è uno dei vipponi che si contenderanno la vittoria finale e nella clip di presentazione non ha mancato di ricordare il motivo per il quale lui è diventato famoso: la relazione con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è stato attento a non pronuciare mai il nome della showgirl e per un motivo ben preciso. Da settimane, infatti, si vocifera che Belen abbia imposto all'ex di non parlare di lei all'interno del reality e di non tirarla in ballo nelle dinamiche del programma. Pena la querela. E lui non si è fatto cogliere in fallo. Il nome non l'avrà pronunciato ma il riferimento all'argentina è stato evidente.

belen rodriguez antonino spinalbese 3

"Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale", ha raccontato Antonino Spinalbese nella clip di introduzione "Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia". Parole dure che a molti, soprattutto agli internauti, sono apparse una chiara frecciata a Belen e alla notorierà, che avrebbe influito non poco sulla fine della loro relazione.

Ma se le storie finiscono occorre andare oltre e è quello che la coppia ha fatto per il bene della loro bambina. Belen è tornata dal suo ex marito Stefano De Martino per recuperare il matrimonio. Lui ha avuto alcuni flirt ma nella casa è entrato da single: "Sono molto ambizioso, sono un pazzo, sognatore, anima libera. Mi piace sedurre e sono attratto dal mondo femminile". A unirli rimane Luna Marì: "Abbiamo cercato di pensare solo e esclusivamente a nostra figlia". Ma molti sono pronti a scommettere che, se la sua permanenza nella casa dovesse essere duratura, qualche ulteriore dettaglio sull'addio a Belen uscirà fuori. E chissà, magari anche un confronto con la showgirl.

