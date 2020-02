“A BENI', TE MANCA SOLO LA FATA TURCHINA” – BENIGNACCIO: “SONO L'UNICO ATTORE AL MONDO AD AVER RECITATO I RUOLI DI PINOCCHIO E GEPPETTO. UN FILM A HOLLYWOOD? NEL 2000 COPPOLA MI CHIESE DI INTERPRETARE GEPPETTO IN UN FILM SU PINOCCHIO (ARIDAJE) POI LA PRODUZIONE FALLÌ E NON SE NE FECE NIENTE” – POI PARAGONA IL REGISTA GARRONE A ROSSELLINI. E SUL CORONAVIRUS…

pinocchio garrone

Valerio Cappelli per il “Corriere della Sera”

Roberto Benigni alla Berlinale sfodera uno di quei sorrisi che sono così suoi: «Ero venuto la prima volta con Marco Ferreri per Chiedo asilo , che vinse l' Orso d' argento nel 1979. Io avevo l' età di Pinocchio». L' attore è il biglietto da visita per vendere Pinocchio all' estero. «Mio padre e mia madre non sapevano leggere, io vengo dal mondo povero di Collodi.

Sono l' unico attore al mondo ad aver recitato i ruoli di Pinocchio e Geppetto. A Beni', te manca solo la Fata Turchina, mi dice la gente per strada a Roma». Roberto paragona il regista Matteo Garrone a Rossellini: «Mi ha guidato passo passo lasciandomi aperto a improvvisare, ha girato Pinocchio col suo stile; vedevo crescere il film come una quercia. È una grande storia d' amore tra padre e figlio».

pinocchio di matteo garrone 8

Non si può evitare di parlare del virus che sta cambiando la nostra vita. «Cosa penso del coronavirus? Bisogna reagire senza farsi prendere dal panico, si parla solo di quello.

In Iran hanno chiuso i cinema. Io ridimensionerei, ma senza abbassare la guardia». È passato in pochi giorni da Sanremo alla Berlinale «Dalla cosa più italiana a quella più internazionale. A Sanremo ho interpretato il Cantico dei Cantici, la prima canzone nella storia dell' umanità che parla d' amore, un inno all' apertura».

roberto benigni pinocchio

Un americano gli chiede perché non gira un film a Hollywood. Benigni risponde col suo inglese istintivo: «English, as you know, is my first language . È una domanda difficile, soprattutto dopo l' Oscar a La vita è bella , è un mondo molto diverso dal mio ma se c' è una possibilità, perché no?». Interviene Garrone: «Una volta Coppola gli chiese di interpretare Geppetto».

Roberto: «Era il 2000. A una cena a San Francisco da Robin Williams c' era Coppola che mi propose un film su Pinocchio, poi la produzione fallì e non se ne fece niente».

pinocchio garrone benigni pinocchio matteo garrone foto di bacco (2) pinocchio garrone