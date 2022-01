13 gen 2022 10:55

“BERLUSCONI AL COLLE? LUI CI CREDE, SALVINI E MELONI MOLTO MENO” – RENZI A "NON E’ L’ARENA" PARLA DI QUIRINALE (LUI E SALVINI ASPETTANO SOLO IL FLOP DEL CAV PER RIPRENDERE IN MANO IL PALLINO PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO) E DI CONTE. “UN ANNO FA ABBIAMO SALVATO L’ITALIA, ORA C’È DRAGHI” - "LA NUOVA VARIANTE OMICRON VA GESTITA COME SI GESTISCE UNA INFLUENZA. È UN ALTRO COVID RISPETTO A UN ANNO FA. SONO PIÙ CHE DIMEZZATE LE TERAPIE INTENSIVE…” – VIDEO