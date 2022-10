“BISCIONE” E COSCE ALL’ARIA – A “TU SI QUE VALES” LO SCOPPIO DI UNA MICCETTA FA ALZARE LE GAMBE A SABRINONA FERILLI, CON UN EFFETO VEDO-NON-VEDO CHE "SHARON STONE SCANSATE" – E SEMPRE SU CANALE 5, A “SCHERZI A PARTE”, UN TROLLEY ESPLOSIVO FA FARE UN SALTO SULLA SEDIA A CARMEN RUSSO CHE ALLARGA LE GAMBE E FA SALIRE LA MINIGONNA FINO A UNA POSIZIONE INGUINALE… – IL SERVIZIO DI STRISCIA – VIDEO

1 – SABRINA FERILLI ALZA LA GAMBA: TU SI QUE VALES A LUCI ROSSE

Da www.liberoquotidiano.it

C'è sempre un Tu si que vales nella classifica dei "Nuovi mostri", la rubrica di Striscia la notizia (perfida e temutissima) che raccoglie il meglio del peggio della televisione italiana. Al nono posto, questa volta, entra in gran carriera Sabrina Ferilli, vittima di un attentato alle coronarie (e alla sua gonna). In studio entra Giovannino, lo spasimante e disturbatore fortemente voluto da Maria De Filippi per rendere vivace e complicata la vita all'amica attrice di Fiano Romano.

Il piccolo guastatore mascherato, un Cappuccetto Rosso particolarmente molesto, si avvicina correndo e urlando alla poltrona della Ferilli, per poi farle scoppiare tra i piedi una "miccetta". Per il sibilo e il fumo, Sabrina alza le gambe con un pericolosissimo effetto vedo-non-vedo. L'incidente a luci rosse è solo rimandato di qualche secondo.

"A cosa sto pensando?", domanda isterico. La Ferilli, inebetita, non risponde e lui sbraita ancora: "A cosa sto pensando?". "Ma che c***o ne so a che stai pensando? Alle stelle!", replica stravolta. "Bluff", sentenzia Giovannino. Altra esplosione, altra paura per la bella Sabrina che in preda al panico alza la gamba destra ad altezze siderali, tutto a favore di videocamera. I telespettatori a casa si godono la scena, la diretta interessata molto, molto meno.

2 – CARMEN RUSSO, LA MINIGONNA SALE: IMMAGINI PROIBITE SU CANALE 5

Da www.liberoquotidiano.it

A Scherzi a parte uno... scherzo particolarmente piccante per Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi. A Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, la scenetta andata in onda nello show di Enrico Papi finisce dritta dritta al terzo posto della temutissima classifica de "I nuovi mostri", la perfida hit parade che raccoglie in una manciata di minuti il meglio del peggio della televisione italiana dell'ultima settimana.

Papi, padrone di casa, presenta il gioco agli ospiti in studio, tutti già vittime delle candid camera. La regia di Canale 5 inquadra Veronica Gentili, che guarda il conduttore con gli occhi sgranati, subodorando il tiro mancino. C'è solo da sperare che tocchi qualcun altro, sembra pensare in quel preciso istante Adriana Volpe. "Voi tenete questa valigia davanti - spiega Papi, con fare finto tranquillo -, dentro c'è il mio gattino Trolley. Voi mi dovete dire, passandovelo, il nome di un animale domestico".

Tutti stanno al gioco ben sapendo che qualcosa di spiacevole sta per accadere. La valigia grigia, rotola sul palco fino ad arrivare tra le gambe di Carmen Russo: "I corvi, che stanno in casa...", risponde l'ex showgirl di Drive In, in evidente difficoltà. Papi però accetta la risposta e così il trolley finisce davanti al povero Turchi. Non sa che dire, balbetta, si arrampica sugli specchi, gesticola. E prima di poter proferire parola, la valigia esplode. Per la paura, la Russo fa un salto all'indietro sulla sedia e allargando le gambe, fa salire la minigonna fino a una posizione assai insidiosa. La regia di Scherzi a parte indugia, con tanto di replay del momento topico.

