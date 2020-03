“BISOGNA STARE A CASA” – ALBA PARIETTI A ‘LIVE NON E’ LA D’URSO’ RACCONTA QUELLO CHE LE E’ SUCCESSO A COURMAYEUR NEI GIORNI SCORSI DOVE NESSUNO SULLA FUNIVIA RISPETTAVA LE NORME SULLA DISTANZA DI SICUREZZA TRA LE PERSONE – SELVAGGIA LA PUNGE SU INSTAGRAM: “NON ANDATE A SCIARE E NON ANDATE IN VACANZA IN PIENA EMERGENZA”

Giovanni Macchi per tpi.it

selvaggia lucarelli

Durante la puntata di domenica 8 marzo del programma Live – Non è la D’Urso, l’opinionista Alba Parietti, ospite in studio, si è scagliata contro Matteo Bassetti, medico infettivologo e primario del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Bassetti, intervistato in video collegamento da Barbara D’Urso, è stato duramente attaccato da Alba Parietti mentre cercava di spiegare la situazione degli ospedali in Liguria. E mentre il primario ripeteva le misure necessarie da adottare per evitare la propagazione del virus Covid-19, la Parietti lo ha interrotto attaccandolo e accusandolo di dire il falso.

alba parietti

“Dica le cose come stanno – ha tuonato l’opinionista – il 10% delle persone che si ammalano hanno bisogno della terapia intensiva”. La Parietti ha poi continuato: “Bisogna stare a casa. In Lombardia si è arrivati al collasso, negli ospedali oggi si sceglie chi far vivere e chi far morire. Non ragionate per la vostra poltrona e il vostro culo“.

alba parietti

Alba Parietti, dopo aver attaccato verbalmente Bassetti, ha poi raccontato della situazione in Valle d’Aosta dove sono arrivate “orde di Lombardi“. Quest’ultimi, prendendo d’assalto gli impianti sciistici, si sono ben guardati dal rispettare le “buone pratiche” raccomandate dal Governo, come la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. Proprio pochi giorni prima della puntata con il primario del San Martino, Alba Parietti racconta di essere salita sulla funivia a Courmayeur, come dimostrano le foto pubblicate in questi giorni sul suo profilo Instagram, ed essersi scandalizzata dal fatto che nessuno rispettava le norme di sicurezza. La stessa funivia su cui è salita anche lei, “lombarda” tra i lombardi.

SELVAGGIA INSTAGRAM alba parietti alba parietti