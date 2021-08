“BORN IN THE USA”- IL NUOVO LIBRO DI BRUCE SPRINGSTEEN E BARACK OBAMA DOPO IL SUCCESSO DEL PODCAST SU SPOTIFY - NEL LIBRO I DUE PARLANO DELLA VITA, LA MUSICA, LA PATERNITÀ E IL MATRIMONIO E IL LORO AMORE PER L’AMERICA E CI SARANNO ILLUSTRAZIONI, IMMAGINI RARE E MATERIALI D'ARCHIVIO INEDITI – IL BOSS: “DOBBIAMO DOMANDARCI CHI VOGLIAMO ESSERE E CHE PAESE VOGLIAMO LASCIARE AI NOSTRI RAGAZZI”

Helmut Failoni per il “Corriere della Sera”

Se andrà bene come l'omonimo podcast coprodotto con Spotify, il libro “Renegades. Born in the Usa”, che raccoglie un lungo e profondo dialogo fra due leggende viventi dell'America - il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il mito del rock Bruce Springsteen - volerà in cima alle classifiche. Il podcast è stato infatti fra i più ascoltati in assoluto su Spotify.

In collaborazione con Higher Ground, Penguin Random House ha annunciato per il 26 ottobre la pubblicazione - in contemporanea in tutto il mondo - di Renegades. Born in the Usa . Sottotitolo: Sogni - Miti - Musica . La notizia è arrivata da Markus Dohle, ceo di Penguin Random House, che ha acquistato i diritti da Deneen Howell of Williams & Connolly Llp. In Italia sarà Garzanti a pubblicarlo.

Di cosa parlano i due? Fanno riflessioni sulla vita, la musica (c'è tanta musica nelle pagine), la paternità e il matrimonio, il fascino di avere davanti una strada ancora da esplorare, ma anche il desiderio di tornare a casa. E soprattutto parlano del loro amore per l'America, per un'America unita, senza barriere e discriminazioni.

Il volume del bianco Bruce e del nero Barack - insieme per guardare lontano, oltre l'orizzonte - verrà pubblicato in un formato ampio, ricco di illustrazioni, con immagini rare e materiali d'archivio inediti. Non un libro a distanza, perché i due si sono incontrati e confrontati faccia a faccia in varie occasioni. Obama scrive: «A modo nostro, Bruce e io abbiamo percorso un viaggio parallelo per comprendere questo Paese che tanto ha donato a entrambi; (...) per cercare un legame tra il nostro bisogno di senso, di verità, di comunità, con la più profonda storia dell'America». Gli fa eco Springsteen: «Dobbiamo domandarci chi vogliamo essere e che Paese vogliamo lasciare ai nostri ragazzi. Ci lasceremo sfuggire dalle mani la parte migliore di noi, o ci riuniremo per affrontare le fiamme?».

