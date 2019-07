3 lug 2019 13:43

“BOSSETTI? E’ UN POVERO DISGRAZIATO, UN GIORNO LA VERITÀ SALTERÀ FUORI...” - INTERVISTA DI "OGGI" ALLA VEDOVA DI GIUSEPPE GUERINONI, PADRE NATURALE DEL MURATORE DI MAPELLO: “TEMO CHE SIA DIVERSA DA QUELLA CHE CI HANNO RACCONTATO. SIAMO STATI UTILIZZATI PERCHÉ QUALCUNO POTESSE COPRIRSI DI GLORIA E DI RICONOSCIMENTI. E QUALCUNO NON HA FATTO ONORE ALLA SUA PROFESSIONE…MIO MARITO NON HA LASCIATO FIGLI IN GIRO...”