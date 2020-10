31 ott 2020 15:30

“BRUTTA COSA, IL FANATISMO” – IL TWEET DI FEDERICO MELLO, EX GIORNALISTA DEL “FATTO”: “L’ALTRA SERA DE ANGELIS ACCUSAVA IL FATTO DI USARE METODI DA BASTONATORI PER CHI NON LA PENSA COME LORO”. OGGI, SUBITO ACCONTENTATO: VIENE DEFINITO IN PRIMA PAGINA “POVER’UOMO”, “POVERETTO”, “INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE”, “PUPAZZO”…”