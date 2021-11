“BRUTTA TROIA” – AL “GRANDE FRATELLO VIP” KATIA RICCIARELLI REAGISCE A UNO SCHERZO ORCHESTRATO DA SOLEIL SORGE E LA INSULTA – LA SOPRANO RIDE, L’INFLUENCER LASCIA CORRERE, MA FUORI DALLA CASA I SUOI FAN INSORGONO: “SOLEIL È STATA “PROCESSATA” IN TRASMISSIONE PER QUEL “BYE BYE BITCH” A RAFFAELLA FICO”. E INVOCANO PROVVEDIMENTI (CHE NON ARRIVERANNO…)

Da www.liberoquotidiano.it

katia ricciarelli soleil sorge 3

I fan di Soleil Sorge hanno montato un caso e chiedono al Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti contro Katia Ricciarelli. Quest’ultima si è leggermente risentita per uno scherzo di cui è stata vittima da parte dell’influencer: ha reagito apostrofandola per due volte “brutta tr***”. L’intento scherzoso era chiaro, però la scelta delle parole non è stata delle migliori, considerando quanto è sensibile una certa parte del pubblico che segue la diretta del reality di Canale 5.

soleil sorge 1

In particolare i fan di Soleil si sono chiesti cosa sarebbe successo a parti invertite, ovvero se fosse stata la Sorge a dare della “brutta tr***” alla Ricciarelli o a qualcun’altra concorrente. Il precedente con Raffaella Fico infatti fa ancora discutere: Soleil è stata “processata” in trasmissione e soprattutto sui social per quel “bye bye bitch”, che era un’espressione molto più innocua di quella utilizzata da Katia Ricciarelli.

katia ricciarelli

Fatto sta che nessuno ha dato peso a quelle due parole ripetute dalla concorrente del Gf Vip contro l’influencer. Dai social però in molti chiedono di non sorvolare sulla questione: che deciderà di fare Alfonso Signorini? Di certo c’è che il rapporto tra Soleil e Katia è ottimo, anzi addirittura la Ricciarelli qualche giorno fa ha dichiarato che le piacerebbe avere una nipote come la Sorge: “Mi sono accorta che le sto volendo molto bene. Sono molto felice di aver cambiato idea, penso che sia una ragazza molto intelligente, perspicace e sveglia”.

katia ricciarelli soleil sorge 2 katia ricciarelli soleil sorge 1 soleil sorge 2 soleil sorge soleil sorge 8 soleil sorge 9 soleil sorge 6 soleil sorge 7 soleil sorge soleil sorge soleil sorge 2 il lato b di soleil sorge soleil sorge 1 soleil sorge 5 soleil sorge 4 soleil sorge