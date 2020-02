“BUGIARDA”, VAGI-NA MORIC SI SCAGLIA SU INSTAGRAM CONTRO “BARBARIE” - A ‘LIVE - NON È LA D'URSO’ CONTINUA LA QUERELLE TRA LA SHOWGIRL E LUIGI FAVOLOSO. DOPO ESSERE STATA ANNUNCIATA COME OSPITE NINA AVEVA COMUNICATO CHE NON SAREBBE STATA PRESENTE. DURANTE LA DIRETTA LA D'URSO REPLICA ALLA MORIC

Da leggo.it

nina moric

Nina Moric si scaglia su Instagram contro Barbara d'Urso: «Bugiarda», pronta la risposta della padrona di casa. A Live non è la D'Urso continua la querelle tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Dopo essere stata annunciata come ospite Nina aveva comunicato che non sarebbe stata presente.

Sabato pomeriggio su Instagram Nina Moric smentiva la sua partecipazione a Live non è la D'Urso scrivendo sui suoi social «Per ragioni di giustizia, conferma la mia scelta di non partecipare ad alcuna trasmissione televisione che tratti delle vicende giudiziarie per le quali c'è un indagine in corso da parte della Magistratura». Durante la diretta di Live la D'Urso, mentre in studio c'è tutta la famiglia Favoloso al completo, alla D'Urso comunicano che Nina Moric non sarà presente, ma che avrebbe scritto una lettera.

moric d'urso

A queste dichiarazioni sempre via Instagram la Moric ha pubblicato un post in cui smentisce tutto «Non sto scrivendo nessuna lettera, bugiarda!». Probabilmente in seguito a questo post arriva una nuova comunicazione della d'Urso: «Scusate mi dicono che l'intermediario ci ha detto che Nina stava scrivendo una letterina ma non è vero ... sarà finito l'inchiostro».

loredana fiorentino in favoloso 5 loredana fiorentino in favoloso 28

nina moric e la macchina della verita' 5 nina moric e la macchina della verita' 4 nina moric e la macchina della verita' 2 nina moric e la macchina della verita' 3 nina moric e la macchina della verita' 1 nina moric nina moric