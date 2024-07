“BUGO” NELL’ACQUA – IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI IMPERIA HA ASSOLTO MORGAN DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DI BUGO: QUANTO AVVENNE AL FESTIVAL DI SANREMO 2020 NON FU DIFFAMAZIONE – DURANTE L’ESIBIZIONE SUL PALCO DELL’ARISTON, MARCO CASTOLDI MODIFICÒ IL TESTO DELLA CANZONE, “SINCERO”, ENTRANDO NELLA STORIA DI INTERNET CON MEME EPICI: “LE BRUTTE INTENZIONI, LA MALEDUCAZIONE…MA TU SAI SOLO COLTIVARE INVIDIA. RINGRAZIA IL CIELO SEI SU QUESTO PALCO…”

morgan bugo

(ANSA) - Il giudice del Tribunale di Imperia Marta Bossi ha assolto "perchè il fatto non sussiste" Marco Castoldi, in arte Morgan, a processo con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, in arte Bugo, per quanto avvenuto al Festival di Sanremo del 2020.

Morgan e Bugo erano in gara con la canzone "Sincero" ma vennero squalificati quando l'ex Bluvertigo modificò, nel corso dell'esibizione, il testo. La vicenda finì in tribunale dopo la denuncia di Bugo che, oltre ad essere stato squalificato, si era sentito diffamato dalle dichiarazioni di Morgan. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e 6 mesi.

