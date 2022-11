“CAPISCO I GIORNALISTI DEL TG1 MA IL COMUNICATO È STATO POCO ELEGANTE. BASTAVA UNA TELEFONATA” – FIORELLO SHOW ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA “VIVARAI2”: “CHI VA SU RAI2 MUORE MA NOI ANDIAMO IN UNA FASCIA CHE MEGLIO DI COSÌ NON POTEVA ANDARE. C'È L'1% E QUINDI SE FACCIO IL 2% È GIÀ IL 100% E SE FACCIO IL 4% DIVENTO AD DELLA RAI, CHIAMATEMI FIORELLOS!”

(ANSA) "Capisco i giornalisti del Tg1, li capisco pienamente. Si difende un proprio spazio. Poi c'e' modo e modo di dire le cose. La cosa meno carina e' stato il comunicato, poco elegante. Bastava una telefonata E io sono il migliore amico del Tg1". Cosi' Fiorello ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul passaggio del programma VivaRai2! da Rai1, dove si era ipotizzato approdasse in un primo momento, a Rai2. Poi ha proseguito ironizzando:

"Chi va su Rai2 muore - scherza - ma noi andiamo in una fascia che meglio di cosi' non poteva andare. C'e' l'1% e quindi se faccio il 2% e' gia' il 100% e se faccio il 4% divento ad della Rai, chiamatemi Fiorellos! E poi Rai2 e' la rete giovane. La trattiamo a pesci in faccia ma non e' cosi, ha una storia". Sullo share ancora: "Il Tg1 ha l'11% di share, Rai2 a quell'ora fa il 2% quindi scordatevi il 10%, e' impossibile tecnicamente". "C'e' un problema va bene, e' il vostro spazio e abbiamo deciso per Rai2, per noi era la stessa cosa. Un posto vale l'altro".

