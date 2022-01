Estratto dell'autobiografia di Vittorio Gassman, "Un grande avvenire dietro le spalle"

vittorio gassman l'arcangelo

Sfizi. Stavo in un night quando vidi entrare un gruppo elegante e rumoroso in cui faceva spicco Romy Schneider. Sentii d'improvviso l'impulso di manifestarle un'antipatia che, senza conoscerla, mi aveva sempre ispirato. Le feci recapitare un biglietto: "Cara signorina Schneider; approfitto di questa occasione per dirLe con tutto il rispetto che Lei mi sta sui c da anni. La prego di non interpretare il mio biglietto come un tentativo di approccio, perché - pur riconoscendole molto fascino oggettivo - non sono per nulla attratto dall'idea di andare a letto con Lei. Cordialmente".

