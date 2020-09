“CARLO DE BENEDETTI HA FATTO LA PIPÌ FUORI DAL VASO” - VITTORIO FELTRI MENA CDB PER L’INFELICE USCITA SU BERLUSCONI: “NON SI FA CON UNA PERSONA SUL LETTO DI DOLORE, È UNA QUESTIONE DI TATTO. PERALTRO HA DETTO UNA COSA SBAGLIATA. IMBROGLIONE NON LO È MAI STATO, SEMMAI IMBROGLIATO” - MAURO CORONA: “NON SONO MAI STATO POLITICAMENTE DALLA SUA PARTE, MA SULLA MALATTIA NON SI POSSONO PUBBLICARE MESSAGGI FARABUTTI E VIGLIACCHI”

1 – FUORI DAL CORO, VITTORIO FELTRI CONTRO DE BENEDETTI: "ATTACCO A BERLUSCONI? HA FATTO LA PIPÌ FUORI DAL VASO"

"Lo conosco ma stavolta Carlo De Benedetti ha detto una volgarità che non mi aspettavo da lui". Vittorio Feltri, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, bacchetta l'editore di Domani, ex patron di Repubblica, per la infelice uscita su Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale per coronavirus e definito a bruciapelo "grande imbroglione".

"De Benedetti è anche una persona gentile, ma stavolta ha fatto la pipì fuori dal vaso. Non si fa con una persona sul letto di dolore, è una questione di tatto. Peraltro ha detto una cosa sbagliata: Berlusconi imbroglione non lo è mai stato, semmai è stato imbrogliato dalla Cassazione, come abbiamo potuto apprendere dalle testimonianze di un giudice che lo aveva condannato", ha concluso il direttore.

2 – CARTABIANCA, LEZIONE DI MAURO CORONA A DE BENEDETTI: "BERLUSCONI È MALATO, INACCETTABILI MESSAGGI FARABUTTI E VIGLIACCHI"

Piccole, grandi e indirette lezioni a chi, come Carlo De Benedetti giusto per fare un nome, insulta e sfregia un uomo malato, Silvio Berlusconi al San Raffaele per coronavirus.

Piccole, grandi e indirette lezioni che, in questo caso, arrivano da Mauro Corona, lo scrittore e opinionista di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3 ripartito ieri, martedì 8 settembre.

Nelle sue riflessioni iniziali, Mauro Corona infatti ha affermato: "Non sono mai stato politicamente dalla parte di Berlusconi, ma sulla malattia di una persona non si possono pubblicare messaggi farabutti e vigliacchi. Manderò a Berlusconi tutta l’energia buona delle mie montagne perché guarisca. E so che guarirà", ha concluso lo scrittore. Lezioni di stile a De Benedetti, insomma.

