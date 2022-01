2 gen 2022 19:01

“CARLO VERDONE DICEVA CHE ERO UN PUTTANIERE, SUO PADRE CHE ERO UN PALLONARO” - CHRISTIAN DE SICA A "DOMENICA IN" PARLA DELL’AMORE PER LA MOGLIE SILVIA VERDONE, SORELLA DI CARLO – “LUI NON VOLEVA. NON CI SIAMO PARLATI PER UN PO'” – LA DICHIARAZIONE D’AMORE DAVANTI AL PADRE DI VERDONE, ALLA MADRE E A UN PRETE – POI PARLA DI VITTORIO DE SICA E DELLE TANTE SORELLE - “IL GIORNO DEL SUO FUNERALE VEDO UNA CULONA CON LA FACCIA MIA. LEI MI DISSE CHE ERA..."