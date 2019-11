“I CASAMONICA? LI TRATTO CON IL CUORE PERCHÉ MI PAGANO…” - IL NEOMELODICO MAURO NARDI RACCONTA: “MI COCCOLANO, UN RAPPORTO DI GRANDE AFFETTUOSITÀ. NON TI DICO QUANDO MI CHIAMANO: DEVI MANGIARE, DEVI CANTARE, TI PAGANO PRIMA...HO AVUTO BRACCIALI, OROLOGI DI MILLE E DUE. LORO LI GUADAGNANO E LORO LI SPENDONO, NOI SIAMO GLI ARTISTI DI QUESTE PERSONE” - STASERA SU DISCOVERY LA SECONDA PARTE DEL DOCUMENTARIO “CASAMONICA – LE MANI SU ROMA” - VIDEO

Comunicato stampa di Discovery

Stasera la seconda e ultima parte dello speciale “Casamonica – Le mani su Roma”, reportage in prima tv assoluta sul NOVE per raccontare un clan che condiziona da anni la vita della Capitale, che in alcune occasioni di confronto televisivo ha colpito per l’estetica e la dialettica greve ma è in realtà un’organizzazione dall’identità profonda.

Per la prima volta saranno pubblicati gli audio delle intercettazioni anche ambientali che raccontano gli interessi del clan nel settore della droga, i rapporti con trafficanti internazionali di stupefacenti. Il potere dei Casamonica sarà svelato attraverso le testimonianze delle vittime del clan come un interprete che, protetto dall'anonimato, racconta la paura di tradurre la lingua incomprensibile usata dai Casamonica. Nella puntata una parte sarà dedicata alle feste memorabili dei Casamonica con l'intervista ad uno dei protagonisti di questi eventi.

Mauro Nardi, cantautore neomelodico e compositore, racconta il suo rapporto con il clan: “E io poi li tratto con il cuore perchè mi pagano, mi coccolano, un rapporto di grande affettuosità, di stima. Non ti dico quando mi chiamano: devi mangiare, devi cantare, ti pagano prima... Io ho avuto bracciali, orologi, sì... e un tennis con pietre, sa... eh un tennis, non quello dal valore di 5 mila euro, ma quello lì di mille e due, mille eh... Loro li guadagnano e loro li spendono, e noi siamo gli artisti di queste persone, eh...”

“CASAMONICA” (2X80’) è una produzione originale Videa per Discovery Italia. Il documentario è firmato dai giornalisti Nello Trocchia e Carmen Vogani, la regia è affidata a Francesco Medosi.