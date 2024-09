Ivan Rota per Dagospia

Achille Costacurta irrompe di nuovo sui social con un post. Accompagnato dal brano "Copacabana" del trapper Simba La Rue, Achille ha condiviso una serie di foto con una canzone che dice "a cena col mio avvocato parliamo dei miei reati".

In queste settimane, dai suoi post sembrava che il giovane fosse in viaggio tra Brasile e Colombia, un viaggio interpretato come un tentativo dei genitori, Alessandro Costacurta e Martina Colombari, di allontanarlo da Milano per provare a dargli una raddrizzata.

Il padre Billy aveva espresso preoccupazione per la difficoltà del figlio nel trovare una direzione chiara nella vita…

Prima mazzette di soldi e polvere rosa, poi insulti indirizzati alla famiglia o video in cui mostra la dentatura tempestata di diamanti. È per il suo comportamento sui social che in queste settimane Achille Costacurta è finito al centro del gossip. Di recente, però, il ragazzo ha condiviso un filmato su TikTok (il suo profilo su Instagram è ancora bloccato) in cui si rivolge alla madre Martina Colombari adottando tutt'altro atteggiamento.

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e di Alessandro Billy Costacurta torna a far parlare di sé ma, questa volta, non per qualche azione sopra le righe. Il ragazzo ha condiviso su TikTok un filmato insieme alla madre . "Dieci anni e te ne compro una così" promette inquadrando uno yacht che navigava nel mare di Lipari. Subito dopo la camera si sposta su Martina Colombari, che annuisce dicendo qualcosa di inudibile a causa del vento.

Nonostante il filmato mostri uno spaccato di apparente serenità, le opinioni degli utenti nei commenti si spaccano. "Che carino nei confronti della madre", "Sono convinta che sua madre l'adori" osserva qualcuno. Altri, invece, leggono le immagini in modo totalmente diverso: "La madre è distrutta. Spero vivamente che questo ragazzo trovi un po' di pace e possa recuperare", "Vedo la preoccupazione di sua madre, non ne può più". Durante la tempesta mediatica che aveva colpito Achille Costacurta e la sua famiglia, Martina Colombari aveva preferito non commentare la vicenda. Tempo dopo, però, aveva condiviso un post in cui, con ogni probabilità, si riferiva alla delicata situazione familiare: "La pazienza non è l'abilità di aspettare. Ma è l'abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità".

