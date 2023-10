“CHE HO FATTO IN UN ANNO? INTANTO HO FATTO L’OPUSCOLO” – MAURIZIO CROZZA TORNA A VESTIRE I PANNI DI GIORGIA MELONI, CHE ILLUSTRA I RISULTATI DI UN ANNO DI GOVERNO: “TE NE DICO N’ARTRA? PINO INSEGNO! UNA RAI CHE PUNTA SUL MERITO E SULLA COMPETENZA. E GUARDA CHE A PROPOSITO DEL MERITO, IL MERITO È TUTTO MIO, NON ERA FACILE TROVARE UN POSTO A PINO INSEGNO! MICA È STATO FACILE TOGLIERE DAI PALINSESTI SAVIANO, FAZIO, INSINNA, LA BERLINGUER, L’ANNUNZIATA, GRAMELLINI… HO FATTO UNA STRAGE…”

Da www.corriere.it

maurizio crozza imita giorgia meloni 3

Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - ritorna a vestire i panni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ad illustrarci tutti i risultati di governo: «Si chiama opuscolo. Tutte le cose meravigliose che ho fatto in un anno... Intanto ho fatto l’opuscolo! Te ne dico n’altra? Pino Insegno! Una Rai che punta sul merito e sulla competenza. E guarda che a proposito del merito, il merito è tutto mio guarda che non era facile trovare un posto in Rai a Pino Insegno! Mica è stato facile togliere dai palinsesti Saviano, Fazio, Insinna, la Berlinguer, l’Annunziata, Gramellini… ho fatto una strage.»

maurizio crozza imita giorgia meloni 7 maurizio crozza imita giorgia meloni 9 maurizio crozza imita giorgia meloni 2 maurizio crozza imita giorgia meloni 8 maurizio crozza imita giorgia meloni 6 maurizio crozza imita giorgia meloni 10 maurizio crozza imita giorgia meloni 5 maurizio crozza imita giorgia meloni 4 maurizio crozza imita giorgia meloni 1