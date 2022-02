“CHE NOIA QUEL GIANLUCA GORI”, L’ALTRA FACCIA DI DRUSILLONA FOER- "CHI": PITTORE, FOTOGRAFO, CANTANTE, ATTORE, E’ STATO LUI A CREARE IL PERSONAGGIO DELLA ATTEMPATA E CRUDELE NOBILDONNA FREQUENTANDO I SALOTTI FIORENTINI - POI IL MUSICISTA E PRODUTTORE FRANCO GODI L'HA NOTATO E TRASFORMATO IN UNO STRAORDINARIO PERSONAGGIO TEATRALE…. - VIDEO

«Basta parlare di diversità, parliamo dell’unicità che contraddistingue ciascuno di noi e ci permette di riconoscere l’unicità degli altri». Con questo messaggio, andato in onda sul palco di Sanremo alla una e trentadue della notte fra giovedì e venerdì, Drusilla Foer ha impreziosito un'ottima prova come spalla femminile di Amadeus per una sera.

Drusilla è un personaggio di fantasia nato dal talento di Gianluca Gori, che la interpreta da una decina d'anni e che nasce, come ha spiegato Dagospia, dalle frequentazioni dei nobili salotti fiorentini dove Gori ha messo a punto la parodia di un'attempata nobildonna.

Poi il musicista e produttore Franco Godi l'ha notato e trasformato in uno straordinario personaggio teatrale (è in tour con Eleganzissima). In tv Drusilla è stata ospite fissa a Strafactor, a Ciao maschio e a #CR4-La Repubblica delle Donne, prima di approdare a Sanremo. La nobildonna ha vita propria: risponde alle interviste, ha una sua biografia. «Che noia quel Gori», dice, scherzando.

