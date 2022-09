Valentina Lupia per roma.repubblica.it

TOTTI MEME

L’amico pr di Francesco Totti, la confidente hair stylist di Ilary Blasi, l’uomo misterioso dei messaggini compromettenti. E ora anche lo zio della conduttrice tv.

Nel ventaglio dei protagonisti della separazione tra l’ex capitano della Roma e della showgirl si inserisce anche Stefano Serafini, che con una foto di famiglia — ci sono anche Chanel e Isabel e le altre due sorelle Blasi, Silvia e Melory — e una didascalia piuttosto eloquente manda una frecciatina a Totti.

“Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA”, scrive, in caratteri maiuscoli, su Instagram il fratello della madre di Ilary Blasi. E ancora: “Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e sia ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene”.

ILARY BLASI CON LO ZIO E LA FAMIGLIA

Poi la frase che per molti è un riferimento diretto alle parole dell’ex numero dieci giallorosso e alla sua strategia: “Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi”.

Divisi, i commenti. “Che t’avanza un Rolex?”, scrive più di qualcuno, riferendosi agli orologi che a detta di Totti gli avrebbe portato via la moglie per dispetto. Oppure: “È inutile imputare solo al Capitano il naufragio”, “Avete mangiato nel piatto di Francesco finché avete potuto, ora ringraziate e andatevene”.

ilary blasi e i rolex di totti - meme

Altre persone scrivono: “L’unione fa la forza”, “Bravo, è così che parla un padre di famiglia”, “Parole sante, la famiglia prima di tutto”. C’è anche chi si dice neutrale: “Non mi sarei proprio messo in mezzo a questa storia, fossi stato lo zio di Ilary”.

ilary totti MEME SUI ROLEX RUBATI DA ILARY BLASI A TOTTI SILVIO BERLUSCONI MEME SU TOTTI E ILARY tweet totti ilary 6 MEME SULL INTERVISTA DI TOTTI AL CORRIERE ilary blasi foto di bacco (4) ilary blasi foto di bacco (5) ilary blasi foto di bacco (6) ILARY BLASI PUNTA IL ROLEX DI FRANCESCO TOTTI