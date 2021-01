“CHE VOLETE MI FACCIA UNA MILLY CARLUCCI?” – "ALFONSINA" SIGNORINI FA LA PAZZA: SVELENA SULLA RAI E LANCIA UNA FRECCIATONA A ILARY BLASI - “CONTRO QUESTO MIO ‘GF VIP’ LA RAI HA SCHIERATO VERAMENTE DI TUTTO E DI PIÙ. CONTRO ‘L’ISOLA DEI FAMOSI’ METTERANNO LA MESSA DELL’UNA DI SERA PREREGISTRATA PERCHÉ NON HANNO PIÙ NIENTE. L’ISOLA SARÀ FORTUNATISSIMA PERCHÉ ANDRÀ CONTRO IL NULLA…” - LA RISPOSTA PICCATA DELLA CARLUCCI

alfonso signorini

Alfonso Signorini si sfoga a “Casa Chi”, l’appendice social del suo settimanale, contro la Rai che a suo dire gli schiera contro ogni tipo di concorrenza. Lui afferma con modestia di non temere niente e nessuno, che si chiami Montalbano, Doc o Milly Carlucci. Venerdì infatti torna la sfida tra il Grande Fratello Vip (Canale 5) e il Cantante Mascherato (Rai1). E lancia una frecciata anche a Ilary Blasi. Che bel clima e che signore…!

milly carlucci il cantante mascherato 3

Contro questo mio GF Vip la Rai ha schierato veramente di tutto e di più. Io credo che contro l’Isola dei Famosi metteranno la messa dell’una di sera preregistrata perché non hanno più niente. L’Isola sarà fortunatissima perché andrà contro il nulla e farà il 30% di share e sono contentissimo per Ilary.

Certamente contro di me hanno schierato chiunque. Quindi che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano, che si chiami Doc, Carlo Conti e mettiamo tutto quello che volete… che volete mi faccia una Milly Carlucci? Ormai io posso avere contro tutti.

E poi sono contento perché la cosa vera che mi riempie di soddisfazione è che comunque, chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho. Andare contro una fiction che fa il 25 e noi abbiamo fatto il 19.50 di share… io oscillo tra il 19 e il 20% e da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione… grazie al pubblico naturalmente.

ilary blasi

Da "bubinoblog.altervista.org"

Dopo le parole di Alfonso Signorini che hanno scatenato un putiferio nei social, Milly Carlucci ha replicato dalla conferenza stampa del Cantante Mascherato, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla questione. Il conduttore del Grande Fratello Vip si era lamentato per l’eccessiva e continua concorrenza subìta dalla Rai e facendo un augurio a Ilary Blasi di fare il 30%, che più che un augurio aveva il retrogusto di una macumba all’ex compagna di lavoro del reality di Canale 5, pronta a guidare l’Isola dei Famosi.

ALFONSO SIGNORINI

Prima delle parole di Milly Carlucci, ricordiamo che Il Cantante Mascherato era, è e rimane al venerdì sera. Lo scorso gennaio come adesso. Mediaset ha raddoppiato il GF Vip per non lasciare libero lo show di Milly Carlucci, non viceversa. Non per nulla, il reality era tornato all’appuntamento unico settimanale, per poi tornare al raddoppio alla partenza dello show di Rai1. Lo stesso a novembre con The Voice Senior che venne invece sottovalutato, ma dopo l’ottimo dato della partenza Signorini tornò subito al venerdì.

milly carlucci il cantante mascherato 2

"La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì, e torniamo al venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti è stata la concorrenza. Questo mese il GF Vip non è andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto. Speriamo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene e a regalare una bella serata al pubblico".

