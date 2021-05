“CHIARA FERRAGNI? UNA TAPPINARA SICULA” – OTTAVIO CAPPELLANI SULLE CIABATTE CON CALZINO BIANCO PROPOSTE DALL’INFLUENCER – “L’ALGORITMO DELLA FERRAGNI E’ INFALLIBILE E INFATTI HA CAPITO CHE LA SICILIA È DUECENTO ANNI AVANTI NELLA DECADENZA, COSI’ LEI HA INIZIATO A VESTIRSI CON LE CIABATTE COME UNA..." - SVELATO QUESTO SEGRETO POSSIAMO AGILMENTE PREVEDERE I PROSSIMI TREND CHE CI PROPORRÀ L’INFLUENCER…

Ottavio Cappellani per la Sicilia

Chiara Ferragni è un algoritmo. Questo è il motivo per il quale le azzecca tutte: essa non inventa; analizza e prevede quali possono essere i trend futuri. Chiara Ferragni non “lancia” mode, le anticipa di quel soffio. La ciabatta con il calzino bianco, dicono alcuni, è una tendenza inconscia dovuta al lockdown per cui ci sentiamo carcerati, e, dopo la tuta, la ciabatta col calzino è un “must have”. Dissento. L’algoritmo di Chiara Ferragni è infallibile.

Esso ha capito ciò che vado dicendo da tempo: la Sicilia è duecento anni avanti nella decadenza, e infatti la Ferragni ha iniziato a vestirsi come una tappinara sicula. La “tappina” è una ciabatta, calzatura usata dalle professioniste del meretricio a causa della comodità che comporta nel balzare dentro e fuori dal letto, qui “tappinara” non viene usata nel senso antico, ma in quello contemporaneo, smart, pratico, di donna che lavora e tira su i figli e non ha tempo per scegliere le scarpe per andare a fare le commesse, per cui si mette le tappine e via. Donne che portano avanti la gestione familiare e che in tempi di crisi sanno come non rinunciare alle comodità e al lusso. La spiaggia libera di Catania, la Playa, è il vero modello di riferimento dell’algoritmo della Ferragni.

Svelato questo segreto possiamo agilmente prevedere i prossimi trend che ci proporrà l’influencer.

IL TAPPINARWARE. Un tupperware (contenitore di plastica con coperchio a scatto, inventato dalla signora Concetta Impallomeni riciclando una confezione di gelato da un chilo, atto a non fare impastare la pasta al forno con la sabbia) con il colore del coperchio abbinato alla tappina.

IL ROTOLO DI ALLUMINIO. Fogli di metallo per avvolgere il panino con la cotoletta. Perché la parmigiana va nel tappinaware e il panino nell’alluminio anche se non si deve infornare? Per non fare scivolare il contorno della cotoletta: peperoni, patate fritte, funghi, carciofini, caponata, cipolline, insalata russa, doppio formaggio, porchetta, strutto, pancetta e wurstel.

CANOTTIERA PREMACCHIATA. Così, anche se si macchia aprendo la carta d’alluminio contenente il panino, non se ne accorge nessuno e continuate a essere alla moda.

BORSA FRIGO HAND MADE. Nel rispetto dell’ambiente, essa è composta con materiali di riciclo reperibili in casa. La borsa del calcetto di Fedez lavata con la candeggina e raffreddata con due bottiglie di plastica riempite di acqua e messe nel congelatore fino a diventare ghiacciate.

QUALCOSA PER RUTTARE. Lo smart drink da bere in spiaggia: acqua molto gassata (quella con la bottiglia blu che se la agiti esplode) comprata al supermercato tedesco, limone, sale.

KIT DA SPIAGGIA. Sedie a sdraio, tavolo ripiegabile dodici posti estendibile a trentasei, trentasei sedie pieghevoli, ombrellone-tenda di 300 metri quadri, televisore 90 pollici e parabola. In omaggio una nonna.

ANGURIA SOTTO IL BRACCIO. Perché, voi come la portate l’anguria?

