"CHICCHE" DI GOSSIP

Da “Chi”

zequila

I segreti di Zequila

Antonio Zequila ha attaccato duramente l’ingresso di Serena Enardu nella “Casa” del “Gf”; ma Elga, sorella della Enardu, ci fa sapere che «Zequila, parla, parla… intanto quando ero a “Uomini e donne” voleva venire a corteggiarmi. Lo sfiderei faccia a faccia!».

diletta leotta king toretto

Diletta conserva i guantoni

diletta leotta king toretto

In casa di Diletta Leotta, poco oltre l’ingresso, ci sono i guantoni del suo compagno, il pugile Daniele Scardina. Un segno d’amore che la showgirl ha voluto portare anche al Festival di Sanremo: i guantoni portafortuna del suo uomo.

Per Sarri uno stylist bianconero

MAURIZIO SARRI

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri nelle sue uscite è apparso con un look meno “informale”, più vicino allo stile Juventus. Opera della società bianconera che ha scelto un importante stylist di cinema e musica per riposizionare la figura del suo allenatore, troppo sgarrupata.

LA DISPERAZIONE DI MAURIZIO SARRI DURANTE NAPOLI TORINO

BIANCA GUACCERO

Bianca che fa?

Colpo di scena. Al momento della firma del contratto, la conduttrice Bianca Guaccero ha fatto saltare la trattativa per il passaggio a Tv8 che le avrebbe permesso di condurre un programma in onda al mattino per provare a fare concorrenza a “Mattino Cinque”. Il motivo? Questioni economiche che la Guaccero non ha accettato.

bianca guaccero

Federico fa orecchie da mercante

federico rossi paola di benedetto

Nonostante i ripetuti “richiami d’amore” della fidanzata Paola Di Benedetto, rinchiusa nella casa del “GfVip”, il cantante Federico Rossi, del duo Benji&Fede, continua a non dare segni di vita... E non ci sarà nessuna sorpresa per Paola all’interno del reality. Come mai questa sordità ai suo appelli?

vieri costanza caracciolo

Per Vieri un’altra donna

Cicogna in arrivo per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. L’ex velina è al settimo mese di gravidanza e, come rivela “Chi”, aspetta un’altra femminuccia dopo Stella nata nel novembre 2018.

Politically (s)correct

I fan del presidente Mattarella

l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 15 paola di benedetto

Il presidente Sergio Mattarella è un vero influencer di Stato e ha persino una sorta di fan club. L’account “lebimbedisergiomattarella” propone episodi di questi cinque anni con parodie e commenti sulle varie uscite del presidente. E c’è persino l’immagine di una bambina in lacrime al pensiero che tra due anni il suo mandato scadrà.

Casini papà all’Adriano

il sedere di paola di benedetto

La première organizzata da Medusa in ricordo di Carlo Bernasconi per il debutto del film “Odio l’estate” di Aldo Giovanni e Giacomo ha raccolto una folla di vip. Avvistati tra i tanti Massimo Boldi, Fausto Brizzi, Pierferdinando Casini con il figlio Francesco, Gianni e Maddalena Letta.

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI il sedere di paola di benedetto

Senato agitato, si cerca la grillina

Mentre procede la caccia alla grillina di Palazzo Madama che avrebbe una liaison con due senatori leghisti (ancora non appalesati), sul fronte più strettamente istituzionale è sempre più in ascesa Paola Taverna: sono in molti a darla in pole position come nuovo capo politico pentastellato.

