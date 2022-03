“CHICCHE” DI GOSSIP - BARBARA D’URSO VUOLE DIVENTARE COME ACHILLE LAURO (AUGURI): HA SCELTO LO STYLIST NICK CERIONI PER RIFARSI IL LOOK - NICOLAS VAPORIDIS ALL’ISOLA DEI FAMOSI GAREGGIA TRA I SINGLE, MA A ROMA DICONO CHE SIA FIDANZATISSIMO. VERRÀ A GALLA LA VERITÀ? - TOMMASO ZORZI TAGLIA E CUCE PER IL NUOVO FORMAT DI “DISCOVERY”

Da “Chi”

Tommaso Zorzi taglia e cuce

Nuovo format e nuova prova per Tommaso Zorzi, che a breve inizierà a girare le riprese di un talent alla ricerca del miglior sarto d’Italia. Attenzione: il programma non sarà “Project Runway”, ma un format nuovo prodotto da Blu Yazmine di Ilaria Dallatana per Discovery. In giuria una sarta di un noto marchio, uno stilista e un esperto di moda.

Barbara D’Urso come Lauro e Cremonini

Barbara D’Urso per questa nuova edizione de “La pupa e il secchione” si è rifatta il look affidandosi all’esperto Nick Cerioni, famoso per seguire Achille Lauro e Cesare Cremonini. I due avranno apprezzato questa scelta del creativo stylist?

Nicolas Vaporidis è davvero single?

Nella nuova edizione de “L’Isola dei famosi” Nicolas Vaporidis gareggia tra i “single”, ma pare che a Roma lui sia fidanzatissimo. Verrà a galla la verità?

Politically (s)correct

Al Quirinale si torna con le donne

Dopo due anni di pandemia Sergio Mattarella è tornato a omaggiare le donne con un 8 marzo tutto dedicato alle donne ucraine perseguitate dalla guerra. In prima fila, nel Salone delle Feste, con il presidente e la figlia Laura in Armani, le ministre Mariastella Gelmini in Blaze Milano ed Elena Bonetti in Laura Biagiotti e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Poco lontano Elisabetta Belloni e Maria Grazia Chiuri di Dior, con strepitose scarpe della maison.

Vernissage Bonaparte

Nella capitale sono esplosi i vernissage, a cominciare da quello super glam di Bill Viola a Palazzo Bonaparte con Maria Elena Boschi, guest star senza il fidanzato Giulio Berruti, Angelo Bucarelli, Sabrina Florio.

Guido Reni Social club

Anteprima vip alla Galleria Borghese che ha esposto, tra un Tiziano e un Bernini, tele di Guido Reni che hanno attratto un esercito di appassionati, tra cui Laura Mattarella accompagnata dalla consigliera del presidente Emanuela D’Alessandro.

