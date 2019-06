“CHICCHE” DI GOSSIP - CESARE CREMONINI DÀ IL DUE DI PICCHE ALL’EX VELINA MORA (E VA IN SARDEGNA CON LA GIOVANE MARTINA) - MASSIMO BOLDI HA UNA NUOVA FIDANZATA - UN IMPRENDITORE MILANESE REGALA A CLAUDIA GALANTI UN..LEONE (CHE E' IN UNO ZOO DI PARIGI) - ANDREA DAMANTE SFIDA LA NOTTE CON L’EX TENTATRICE BOMBASTICA BARBARA FUMAGALLI…

Da “Chi”

ULTIMO E SALMO DI NUOVO IN LOVE

Dopo una lunga pausa di riflessione, il cantante dei record Ultimo (che il 4 luglio sarà in concerto allo Stadio Olimpico a Roma) ha ritrovato la serenità con l’ex fidanzata Federica Lelli, recentemente riapparsa al suo fianco. Anche il rapper Salmo, dopo un periodo di crisi, è di nuovo innamoratissimo della sua bella Greta, professione surfista.

CESARE CREMONINI

CESARE E L’EX VELINA DELUSA

Chi invece è già in vacanza d’amore è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando intorno alla Sardegna… Lasciando un’ex velina mora con l’amaro in bocca per i due di picche ricevuti da parte del cantante.

CIPOLLINO È DI NUOVO FELICE

Periodo felice per l’attore Massimo Boldi: organizza cene su cene per presentare agli amici intimi la nuova fidanzata Enrica.

TOTTI DICE BYE-BYE E VOLA ALLE BALEARI

Dopo aver comunicato di voler lasciare la Roma («Ma è un arrivederci», ha dichiarato), Francesco Totti si è preso una pausa: volerà alle Baleari con la moglie Ilary Blasi per riscrivere il suo futuro lontano dalla Capitale.

massimo boldi

ELIANA DIVENTA ANAILE

L’ex profilo che apparteneva a Simone Coppi, marito immaginario per dieci anni di Eliana Michelazzo, ha cambiato immagine e nome. Ora si chiama “Anaile 76” che se letto al contrario vuol dire proprio Eliana. Un caso…?

UN LEONE PER LA GALANTI

In occasione del suo compleanno, lo scorso 6 giugno, la showgirl Claudia Galanti ha ricevuto in regalo da un giovane imprenditore milanese di nome Luca un leone che attualmente si trova in uno zoo parigino. Grande stupore da parte della Galanti per il regalo felino.

claudia galanti

DAMANTE FUMA...GALLI

Dopo il tormentato addio con Giulia Lellis, Andrea Damante ricomincia a sorridere. Mentre la sua ex era in Spagna con il nuovo fidanzato Andrea Iannone per il Moto Gp, Damante a Milano si godeva la serata “Mamacita”, un concerto all’aperto, per poi perdersi nella notte con l’ex tentatrice bombastica Barbara Fumagalli. I due hanno concluso la serata in casa di lui.

gabriella giammanco col fidanzato federico

POLITICALLY (S)CORRECT

Giammanco in love con Federico

Si chiama Federico, ed è alto biondo con gli occhi azzurri. È il fidanzato dell’onorevole siciliana Gabriella Giammanco, forzista storica, radiosa da quando fa coppia fissa con il suo “Mister Big”, che ha presentato a tutti gli amici. Presto i fiori d’arancio.

Pierferdi festeggia la regina

Pier Ferdinando Casini è arrivato puntualissimo alla festa che l’ambasciatore Jill Morris ha dato a Villa Wolkonsky per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. «Noi siamo europei come voi italiani e lo resteremo» ha dichiarato l’ambasciatore alludendo alla Brexit, scatenando applausi scroscianti da tutta la platea del fastoso garden party.

Letture per “vincenti”

Chissà se Matteo Salvini ha letto il libro di Gabriele Andreoli e Stefano Santori “La migliore mentalità vincente, la tua” (Lupetti Editore), che sta spopolando tra manager e donne in carriera e presentato l’altro giorno al Farnese con festone da Camponeschi. Urge lettura per Di Maio. E Conte? Già letto.

