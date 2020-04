“CHICCHE” DI GOSSIP - GIUSEPPE CONTE STA PIÙ A PALAZZO CHIGI CHE A CASA CON LA COMPAGNA OLIVIA PALADINO, LA QUALE INVECE HA CHIUSO L’HOTEL PLAZA E RESTA BLINDATA CON LA FIGLIA EVA. NEI RARI MOMENTI IN CUI "GIUSEPPI" È A CASA, OLIVIA LO RIEMPIE DI SPREMUTE D’ARANCIA E VITAMINE… - FUORTES SI DIMEZZA LO STIPENDIO - CIAVARRO SMEMORATO

CIAVARRO SMEMORATO

Non appena Paolo Ciavarro, secondo classificato al “GfVip”, ha preso possesso del suo smartphone, la telefonata all’amata Clizia non è partita. Il motivo? Non è per ripensamenti o altro, ma ha dimenticato il suo codice pin per sbloccare il telefono.

PAGO DA CANTANTE A SCRITTORE

Dopo il “GfVip”, che ha fatto ritrovare a Pago l’armonia con Serena Enardu, il cantante ha scritto il suo primo libro, “Vagabondo d’amore”, in cui svela la sua storia di vita, a oggi tenuta nascosta, e spiega agli uomini come si può ritrovare l’amore anche quando, com’era per lui, tutto sembra perduto.

LA DE FILIPPI TORNA IN TV

Non si ferma Maria De Filippi, che torna in tv con due dei suoi successi. “Uomini e donne” ha una formula rinnovata e idonea al momento: i camerini saranno trasformati in singoli studi dai quali gli opinionisti potranno interagire con i tronisti in studio e i corteggiatori collegati da casa. Torna anche “Amici Vip” con in gara, però, cantanti professionisti anche di altre edizioni e altri scelti dalla conduttrice, tra cui Michele Bravi.

POLITICALLY (S)CORRECT

La “quarantena” di Giuseppe Conte

Diciamolo pure: Giuseppe Conte sta più a Palazzo Chigi nel suo studio da premier che a casa con la compagna Olivia Paladino, la quale invece ha chiuso l’Hotel Plaza e resta blindata con la figlia Eva. Nei rari momenti in cui Conte è a casa Olivia lo riempie di spremute d’arancia e vitamine.

Scene da “virus”... anche in teatro

Appena riconfermato all’unanimità alla guida del Teatro dell’Opera di Roma, Carlo Fuortes si è ridotto della metà lo stipendio a causa della situazione e per tutta la durata della cassa integrazione.

La politica e il meteo in tv

In occasione dei weekend primaverili, che potrebbero spingere alcuni disobbedienti a fare gite fuoriporta, anche i conduttori del meteo in televisione devono aver ricevuto degli input governativi. Infatti, invece di rassicurare sul bel tempo, cercano di scoraggiare le uscite avvertendo che presto arriveranno nuvole e brutto tempo...