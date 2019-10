diletta leotta

Da “Chi”

Pronto, Stefano?

Periodo d’oro per Stefano De Martino. Oltre al prolungamento dello show “Stasera tutto è possibile”, è in pole position per diventare il nuovo testimonial di una nota compagnia telefonica. Il ruolo di “marito di Belen” ormai è definitivamente sepolto.

C’è posta per...

Colpaccio per Maria De Filippi, che nella nuova edizione di “C’è posta per te” schiererà tra gli ospiti l’attore hollywoodiano Johnny Depp. Presente anche un altro divo: Antonio Banderas. E le sorprese non sono finite qui per il programma più amato dagli italiani...

stasera tutto e possibile stefano de martino

Leotta vs De Lellis

Nuovi progetti per Diletta Leotta. Dopo aver ricominciato una vita da quasi single - la crisi con il pugile Daniele Scardina dura da un po’, anche se i due potrebbero rivedersi presto - Diletta ha scelto di raccontarsi in un libro, sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis. Tra le due non corre buon sangue per via di un “like” che Andrea Iannone avrebbe messo sul profilo Instagram della Leotta pochi giorni prima di ufficializzare la storia con Giulia. “Like” non gradito.

Scoppia la coppia

de lellis iannone

È finita ormai da tempo la storia tra la conduttrice di “Quelli che il calcio” Mia Ceran e il giornalista Malcom Pagani. Lei avrebbe confidato alle amiche che lui ha ferito, non poco, il loro rapporto. Colpa di una terza persona famosa...

POLITICALLY (S)CORRECT

Anna dei Miracoli al centro della Festa

Con la Festa del Cinema di Roma è tornato il salotto di Anna Boccaccio, moglie glamour di Innocenzo Cipolletta. Nella sua lounge davanti al red carpet accoglie una sfilata di nomi eccellenti: Luigi Abete, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, Edward Norton, Giuseppe Tornatore, l’altro premio Oscar Frances McDormand e Walter Veltroni.

mia ceran

Il Premio Anima diventa glam

Sociale e sostenibile diventano obiettivi glam, con il Premio Anima di Sabrina Florio, che ha riunito sulla Terrazza Caffarelli la sindaca Virginia Raggi, Stefano Boeri (premiato) e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

il Metodo “scientifico” per creare ricchezza

Se Di Maio avesse letto “Diventare ricco. Non diventare povero”, il libro della mental ed economical coach Pina Li Petri, forse non avrebbe spinto sul reddito di cittadinanza. Il testo rappresenta un “metodo scientifico per creare abbondanza” e sarà presentato a Roma il 25 ottobre con interventi di Luisa Todini e Stefano Russo.