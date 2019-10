“CHICCHE” DI GOSSIP - MARICA PELLEGRINELLI SI FA SCORTARE DAL BODYGUARD PAGATO DA EROS RAMAZZOTTI - GIULIA DE LELLIS “SCAPPA” IN ASIA CON IANNONE - DA ELODIE A CHIARA GALIAZZO, I PRIMI NOMI FEMMINILI DEL FESTIVAL DI SANREMO - È CRISI TRA LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA?...

Da “Chi”

The bodyguard: il ritorno

Nell’ultimo periodo Marica Pellegrinelli, ex di Eros Ramazzotti, è riapparsa in giro con il bodyguard che le aveva messo a disposizione il suo ex marito. Una mossa che le persone vicine alla coppia giustificano come un segnale di riavvicinamento tra i due. Un segnale pieno di affetto.

Per De Lellis pitstop d’amore

Sui social l’influencer dei record Giulia De Lellis ha dichiarato che si prenderà una lunga pausa dagli impegni lavorativi. Giulia, infatti, ha disdetto appuntamenti e messo in pausa ricchi contratti, per seguire in Asia il suo compagno Andrea Iannone, impegnato con il Gran Premio di Thailandia e di Giappone di MotoGp.

Sanremo scalda i motori

Ecco i primi nomi femminili del Festival di Sanremo, che iniziano a comporre il cast della trasmissione condotta da Amadeus: Elodie, Bianca Atzei, poi in duetto Dionne Warwick e Silvia Mezzanotte, Annalisa e Chiara Galiazzo. Tra le novità invece al vaglio del direttore artistico l’idea di far saltare l’appuntamento con il Dopo Festival...

Temptation... segreta

Alessia Marcuzzi, la conduttrice di “Temptation Island Vip 2” ha incontrato, in una puntata segreta, le coppie “unite e scoppiate” durante il viaggio dei sentimenti da lei guidato. Quello che è successo lo vedremo prossimamente in tv nella trasmissione “Uomini e Donne” di Maria De Filippi.

Luca e Ivana Pechi-No!

Come mai, al momento di mettere le firme sul contratto per partire come concorrenti di “Pechino Express”, la coppia nata al “Grande Fratello Vip 2” formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno deciso di non partecipare al programma targato Raidue? C’è forse una crisi in corso per questa coppia molto amata?

Ilaria D’Amico...solo distratta?

Fuori dalla scuola Montessori, a Milano, Ilaria D’Amico, si è assentata per un’ora e mezza dalla sua auto, per seguire un allenamento del primogenito Pietro. Peccato che, in quella stessa auto, ci fossero la mamma della conduttrice, Antonia, e l’altro figlio Leopoldo Mattia (avuto con Gigi Buffon, ndr) che, nel corso della lunga attesa, si sono addormentati in macchina.

POLITICALLY (S)CORRECT

Etica e impresa per la Fondazione Carli

La Fondazione Carli il 28 novembre, a Milano, lancia una sfida: è ancora possibile conciliare etica e impresa? A parlarne, invitati da Gianni Letta e Romana Liuzzo, Vincenzo Boccia, Fedele Confalonieri, Patrizia Grieco e tanti altri. Concluderà il sindaco Beppe Sala.

Andrea Severini e le merendine

La tassa sulle merendine ha un fan appassionato, il marito di Virginia Raggi che, apostrofando Matteo Salvini come “bevitore d’acqua del Po”, sottolinea quanto sia politically correct tassare il cibo spazzatura che rende obesi i bimbi italiani, mentre auspica che i cibi biologici siano più accessibili a frange meno abbienti della popolazione per facilitare una corretta alimentazione dei ragazzi. Potrebbe avere ragione stavolta, peccato che già il governo se lo sia rimangiato.

Sigari e vip

Pigi Battista, Serena Bortone e tanti altri giornalisti vip hanno festeggiato a Villa Letizia il sigaro Assolo, nuovo esemplare di sigaro toscano per intenditori, in edizione limitata.

