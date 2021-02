24 feb 2021 19:32

“CHICCHE” DI GOSSIP – BALO DI NUOVO IN LOVE: IL CUORE DEL CALCIATORE HA RIPRESO A BATTERE PER L’EX CORTEGGIATRICE DI “UOMINI E DONNE” NICOLE MAZZOCATO - GIULIA DE LELLIS A GONFIE VELE CON CARLO BERETTA, MA LA MADRE DI LUI È ANCORA LEGATA DA PROFONDO AFFETTO A DAYANE MELLO - ARISA E ANDREA DI CARLO SI SPOSANO IL 2 SETTEMBRE E CI SARÀ ANCHE SABRINA FERILLI IN UN RUOLO SPECIALE…