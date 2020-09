giulia de lellis andrea damante

Da “Chi”

Damante riparte

Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in cerca di una nuova fiamma. E a volte chi cerca trova. In questi ultimi giorni accanto a lui è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia.

Morise prende “Il Volo”

roberta morise

Pace fatta dopo un estate di tira e molla tra Roberta Morise e il giovane cantante de “Il Volo” Ignazio Boschetto. I due dopo un forte litigio che li ha divisi in Sicilia, poche settimane fa, si sono ricongiunti lo scorso weekend a Cirò Marina (la cittadina di lei) e Ignazio è diventato uno di famiglia dopo aver conosciuto gli affetti più cari della showgirl.

IGNAZIO BOSCHETTO

Ad “Amici” arrivano tiktoker e youtuber

Si chiama Valerio Mazzei, faceva parte del duo de I Valespo (popolarissimi su YouTube e TikTok), e ha sempre avuto la passione per il canto. Valerio si è presentato ai provini di “Amici” ed è stato scelto per la nuova stagione del programma. E sarà in buona compagnia: dal web sono in arrivo altri aspiranti “canterini” per animare la trasmissione di Maria.

Nathan sbarca su Instagram

Il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco, ha aperto il suo profilo Instagram tra foto di partite di calcio con personaggi famosi e balli in stile TikTok con amici.

assembramenti per andrea damante in una discoteca di alba adriatica

Esce la Ramazzotti, entra...

Cambio della guardia a Rtl 102.5. Dopo il lockdown si sono perse le tracce di Aurora Ramazzotti. Al suo posto in arrivo Paola Di Benedetto vincitrice del “GfVip 4”. Spariti dal palinsesto anche gli Oneston, ovvero Luca Onestini e Raffaello Tonon.

Milly cerca sostituti?

daniele scardina

I tamponi di Daniele Scardina e Samuel Peron sono risultati positivi al Covid-19. A pochissimo dalla partenza di “Ballando con le Stelle”, la conduttrice Milly Carlucci sta pensando a due soluzioni: cercare due sostituti o aspettare a far entrare i due personaggi – Samuel, uno dei ballerini di punta del programma e Daniele concorrente d’eccezione - che hanno già firmato un contratto.

nathan falco briatore con la mamma elisabetta gregoraci su instagram

Politically (s)correct

E D’Alema conquistò Capalbio

Massimo D’Alema, non è mai stato un habitué di Capalbio, né un estimatore, ma stavolta ha tenuto banco al Premio Capalbio dove ha vinto il premio di politica internazionale per il suo ultimo libro “Grande è la confusione sotto il cielo - Riflessioni sulla crisi dell’ordine mondiale” (Donzelli). A duettare con lui Giuliano Amato e a condurre c’era Eleonora Daniele.

Il ritorno di Guido Bertolaso

Abbronzato e ristabilito Guido Bertolaso è tornato in tv a parlare dell’emergenza e degli errori politici fatti. E come sempre si è detto pronto a dare un aiuto, anche a costo di... costruire con le sue mani i banchi per le scuole.

GUIDO BERTOLASO A IN ONDA

Gala a Spoleto con Riccardo Muti

Riccardo Muti è stata la star dell’edizione Covid del Festival di Spoleto. Per lui tanti i vip, tra cui l’ex presidente di Poste Luisa Todini. Tutti invitati al cocktail di Maria Teresa Fendi per il premio intitolato

